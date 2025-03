Prefeito discute com PM para evitar reboque de carro em SC: 'Quer guerra?'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito da cidade catarinense Bela Vista do Toldo, Carlinhos Schiessl (MDB), discutiu com um policial militar, anteontem, para tentar evitar que um carro fosse rebocado durante uma abordagem no município.

O que aconteceu

No vídeo, gravado pela câmera corporal do policial, o agente diz que o carro será guinchado porque há multas pendentes. Ele também afirma que será feito um boletim de ocorrência contra o motorista por ter supostamente chamado a viatura de "merda".

O prefeito, que acompanhava o motorista, interrompe e diz que o veículo não será rebocado. "Agora é comigo", afirma Schiessl.

O policial, então, avisa que a ocorrência está sendo filmada, e o prefeito rebate: "Tem certeza do que você está fazendo? O senhor quer guerra comigo?".

Schiessl também promete tentar retirar o agente das atividades no município. "Mas que eu vou lutar para te tirar daqui de Bela Vista de amanhã em diante, vou fazer".

O delegado Darci de Nadal disse que há indícios de crimes de ameaça, abuso de autoridade e concussão —quando um funcionário público exige vantagem indevida. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

A atuação do PM ocorreu dentro da mais absoluta legalidade, diz o comunicado da Polícia Civil. Procurada pela UOL, a Polícia Militar não enviou posicionamento.

O UOL também tenta contato com o prefeito de Bela Vista do Toldo. O espaço está aberto para manifestação.