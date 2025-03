Preços da gasolina nos EUA devem subir com entrada em vigor das novas tarifas de Trump

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços de varejo da gasolina nos EUA devem subir nas próximas semanas, já que as novas tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump aumentam o custo das importações de energia, de acordo com traders e analistas.

Esse cenário ressalta uma consequência potencialmente não intencional das políticas comerciais protecionistas de Trump, que têm o objetivo de impulsionar a economia dos EUA, mas que, em vez disso, podem levar a contas maiores para os consumidores.

Entraram em vigor nesta terça-feira tarifas de 25% sobre todas as importações do México, de 10% sobre a energia canadense e a duplicação das tarifas sobre os produtos chineses para 20%. O governo Trump também impôs tarifas de 25% sobre todas as outras importações canadenses.

Isso já provocou um aumento nos preços da gasolina no atacado no nordeste dos EUA, uma região que depende muito das remessas canadenses de gasolina, óleo para aquecimento e diesel, de acordo com a distribuidora de combustível TACenergy.

Esse aumento começará a chegar às bombas de New England em breve e poderá acrescentar de 20 a 40 centavos de dólar por galão, segundo especialistas em varejo de combustíveis.

"Se você estiver abastecendo no nordeste, verá os aumentos de preços primeiro e de forma mais significativa", disse o analista da GasBuddy, Patrick De Haan, em um post de blog na terça-feira.

A refinaria canadense Irving Oil, principal fornecedora de combustíveis refinados para a região nordeste, aumentou os preços de combustíveis na terça-feira para refletir os custos tarifários, disse De Haan.

Um representante da Irving Oil não estava imediatamente disponível para comentar. A empresa já havia dito anteriormente que as tarifas forçariam o aumento de seus preços para os clientes dos EUA.

A refinaria da Irving em Saint John, New Brunswick, com capacidade de 320.000 barris por dia, exporta mais da metade de seus combustíveis acabados para a região nordeste, segundo o site da empresa.

"Simplesmente não há substituto simples para os produtos enviados pela refinaria da Irving Oil. Esse é o principal ponto de abastecimento de vários terminais na área", disse a TACenergy em um comentário de mercado publicado na manhã de terça-feira.

Outras regiões que dependem muito das importações de petróleo bruto do Canadá e do México também verão em breve um aumento nos preços dos combustíveis, segundo especialistas.

Os EUA importam cerca de 4 milhões de barris por dia de petróleo canadense, 70% dos quais são processados por refinarias no Meio-Oeste, que são especificamente projetadas para operar com os tipos canadenses.

Os EUA também importam mais de 450.000 bpd de petróleo mexicano, principalmente para as refinarias concentradas na Costa do Golfo dos EUA.

De Haan disse que o impacto sobre os preços nas bombas nessas regiões pode levar mais tempo para se materializar, já que o petróleo bruto precisa primeiro ser refinado em combustíveis.

Algumas partes do Meio-Oeste poderão registrar um aumento de 10 a 15 centavos nos preços de bomba nas próximas semanas, disse à Reuters Alex Ryan, diretor de energia da Oasis Energy, sediada no Kansas.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York; reportagem adicional de Shariq Khan)