Não é só Chapolin: as fantasias que policiais usaram para agir nos blocos

Policiais civis de São Paulo passaram a usar fantasias para se infiltrar nos blocos de rua e combater crimes durante o Carnaval. Os agentes conseguiram prender suspeitos e recuperar dezenas de celulares furtados.

O que aconteceu

Uma agente da Polícia Civil vestida de "cena de um crime" prendeu suspeitos de furtos de celulares. Ela estava com a faixa amarela e preta usada para isolar a área um delito e entrou em blocos de carnaval na zona sul de São Paulo, ontem.

Policiais disfarçados de Mario, Luigi e Yoshi acharam suspeito em bloco. O criminoso furtava celulares na área do Parque do Ibirapuera, também na zona sul. A ação foi destacada pelo governador Tarcísio de Freitas nas redes sociais.

DEPOIS DOS POWER RANGERS, CHEGOU A VEZ DO SUPER MARIO! Nossos heróis da Polícia Civil estão infiltrados pelos bloquinhos de rua e, desta vez, foi a vez do Mario, o Luigi e o Yoshi prenderem mais um bandido interessado apenas em roubar celulares e estragar a festa de quem estava? pic.twitter.com/49fHakAYfe -- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 4, 2025

Power Rangers prendem suspeito com sete celulares. No sábado (1º), agentes disfarçados como os heróis infantis notaram a movimentação suspeita de dois homens no bloco do Ibirapuera. Um dos suspeitos fugiu, mas o outro foi preso com sete celulares furtados.

É HORA DE MORFAR! Os Power Rangers da nossa Polícia Civil estão dando mais um show neste Carnaval! Sempre atentos, nossos heróis perceberam a atitude suspeita de uma dupla dentro do bloco e com uma abordagem pra nenhum ranger colocar defeito, prenderam o criminoso e recuperaram? pic.twitter.com/Foxk2j4VlN -- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 2, 2025

Outros personagens também entraram em ação. Durante o pré-carnaval, policiais fantasiados de Chapolin e padre prenderam um suspeito de furto na região do Copan, no centro da capital.

A estratégia de policiais fantasiados foi usada pela segunda vez no Carnaval de São Paulo. O governo paulista avalia que a abordagem tem sido eficaz para surpreender criminosos e tornar a folia mais segura. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o pré-carnaval teve queda de 62% nos registros de crimes envolvendo celulares em comparação com o ano passado.