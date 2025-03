Pós carnaval e onda de calor: veja como fica a previsão do tempo nos próximos dias no Brasil

A quinta onda de calor em 2025, que atinge o Brasil neste feriado de carnaval, deve se prolongar até domingo, 9, conforme a empresa de meteorologia Climatempo. São previstas temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média para esta época do ano na região sul do País, no sul do Mato Grosso do Sul e em quase todo o território paulista, exceto o litoral.

No litoral paulista, litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, as temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5ºC acima da média. Assim como no norte do Mato Grosso do Sul, no oeste mineiro e baiano, no sul do Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins e em todo Goiás e Distrito Federal.

"Além das altas temperaturas, a falta de chuva significativa e a baixa umidade do ar reforçam a necessidade de cuidados com a hidratação e a exposição ao sol", diz o Climatempo para estas áreas.

A quinta onda de calor a atingir o País neste ano começou na segunda-feira, 3. Como mostrou o Estadão, o fenômeno tem se intensificado pelas mudanças climáticas e se caracteriza pela formação de uma área de baixa pressão atmosférica.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) também não prevê mudanças no clima na cidade até o fim desta semana. "O bloqueio atmosférico continua sobre os Estados do Sul e parte do Sudeste, o que mantém o predomínio de sol e as temperaturas acima da média em São Paulo", diz.

A previsão é de mínima de 19ºC e máxima de 34ºC na capital até domingo, conforme a Climatempo. Mas apesar da onda de calor, há previsão de pancadas de chuva isoladas na cidade entre esta terça-feira, 4, e quinta, 6, segundo o Climatempo e a Meteoblue, a parceira meteorológica suíça do Estadão.

Na região norte do País, no Mato Grosso, norte do Tocantins e no Maranhão, Piauí e Ceará, há alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora nesses locais, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.