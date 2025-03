Pior incêndio florestal em meio século avança no Japão

Bombeiros trabalhavam nesta terça-feira contra o pior incêndio florestal em meio século no Japão, que deixou um morto e forçou a evacuação de quase 4.000 moradores.

Imagens de televisão mostraram nuvens de fumaça branca sobre áreas florestais ao redor da cidade de Ofunato, no norte do país, cinco dias após o início do incêndio em uma área atingida por chuvas recordes.

Na manhã desta terça-feira, o incêndio havia consumido 2.600 hectares (6.200 acres), segundo a agência de gerenciamento de desastres, tornando-se o maior incêndio florestal no Japão desde 1975, quando 2.700 hectares (6.800 acres) queimaram em Kushiro, na ilha de Hokkaido.

Estima-se que pelo menos 80 construções tenham sido danificadas até domingo, embora esse número ainda esteja sob avaliação.

Helicópteros militares e dos bombeiros tentam apagar o incêndio em Ofunato, mas ele continua a se propagar, informou uma autoridade municipal à imprensa.

"Ainda há alguma preocupação de que o fogo se propague para áreas densamente povoadas da cidade", disse.

Cerca de 2.000 bombeiros, a maioria de outras partes do país, trabalham no solo e no ar para combater o incêndio.

