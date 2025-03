Petróleo cai afetado por produção da Opep+

As cotações internacionais do petróleo caíram nesta terça-feira (4), influenciadas pela decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de manter o calendário de aumento progressivo de produção a partir de abril.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent com vencimento em maio caiu 0,81%, para 71,04 dólares. Já em Nova York, o americano West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril recuou 0,16%, fechando a 68,26 dólares.

Com base nas "perspectivas positivas do mercado", os membros da Opep+ "reafirmaram sua decisão de 5 de dezembro de 2024 de retornar progressivamente" aos níveis de produção anteriores a partir de 1º de abril de 2025, segundo um comunicado divulgado na noite de segunda.

Isso significa que mais petróleo chegará ao mercado.

Se a Opep+ aplicar seu plano de aumentar a produção em 120.000 barris diários por 18 meses, "esperamos que o Brent caia para a faixa entre 60 e 70 dólares" por barril e que a "oferta excedente aumente progressivamente", afirmaram os analistas do DNB.

"Com sua decisão, os países da Opep+ respondem às demandas do presidente americano [Donald] Trump que pediu um aumento na produção de hidrocarbonetos", destacou em nota Carsten Fritsch, do Commerzbank.

