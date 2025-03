Partidos alemães concordam com reforma da dívida e fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros

Por Andreas Rinke e Riham Alkousaa e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - Conservadores e social-democratas da Alemanha anunciaram nesta terça-feira propostas para criar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e revisar as regras de empréstimos, com o objetivo de aumentar significativamente os gastos com defesa.

Os líderes de ambos os partidos, que estão em negociações para formar uma coalizão após a eleição nacional no mês passado, disseram a repórteres que os recentes acontecimentos nos Estados Unidos os pressionaram a agir.

O presidente dos EUA, Donald Trump, congelou a ajuda militar à Ucrânia após um confronto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy na semana passada.

"Em vista das ameaças à nossa liberdade e à paz em nosso continente, o que for necessário agora também deve se aplicar à nossa defesa", disse Friedrich Merz, líder dos conservadores da CDU/CSU e provável próximo chanceler alemão.

"Contamos com os Estados Unidos para continuar a cumprir nossas obrigações de aliança mútua no futuro. Mas também sabemos que os recursos para nossa defesa nacional e da aliança devem ser expandidos significativamente."

Merz disse que o grupo parlamentar da CDU/CSU e do SPD apresentaria uma moção à câmara baixa do parlamento do Bundestag na próxima semana para emendar a constituição de modo que os gastos com defesa acima de 1% da produção econômica sejam isentos do freio da dívida.

(Redação de Matthias Williams)