Oposição sérvia faz protesto com fumaça dentro de Parlamento em apoio a manifestantes anticorrupção

Membros da oposição sérvia acenderam foguetes sinalizadores e dispararam gás lacrimogêneo nesta terça-feira (4) dentro do parlamento, no primeiro dia da sessão legislativa de primavera [no hemisfério norte], em apoio aos protestos anticorrupção que tomaram o país.

Imagens compartilhadas na internet e em redes sociais mostraram membros da oposição segurando sinalizadores coloridos e jogando o que pareciam ser bombas de fumaça rosa e preta durante uma sessão bastante tensa.

A presidente do parlamento sérvio, Ana Brnabic, respondeu criticando a oposição pelas ações. "Sua revolução colorida falhou e este país sobreviverá, este país trabalhará e este país continuará a vencer", disse ela, de acordo com imagens divulgadas.

Apesar de membros da oposição terem jogado ovos e água em deputados do Partido Progressista Sérvio que está no poder, a presidente do parlamento disse que a votação continuaria.

Brnabic disse mais tarde que vários parlamentares ficaram feridos na ação.

#Serbia ??: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc ? Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025

Parlamentares de oposição também seguravam bandeiras sérvias e cartazes onde estava escrito: "Suas mãos estão ensanguentadas" e "Respondam às demandas dos estudantes!"

Outros parlamentares desenrolaram uma grande bandeira preta com os dizeres: "A Sérvia se ergue, então o regime cai".

Em frente ao parlamento, manifestantes estudantis também se reuniram para a abertura da sessão, onde fizeram 15 minutos de silêncio em memória das vítimas do acidente de Novi Sad.

O protesto acontece poucos dias depois de milhares de manifestantes se reunirem na cidade de Nis, no sul da Sérvia, como parte de uma série de manifestações em massa. Outro grande protesto foi convocado em Belgrado, em 15 de março.

Manifestações anticorrupção

A Sérvia é palco, há meses, de protestos anticorrupção liderados por estudantes. As manifestações começaram depois do desabamento do telhado de uma estação ferroviária em Novi Sad no ano passado, que matou 15 pessoas, alguns meses após ter passado por uma reforma. O desastre aumentou antigas suspeitas de corrupção e a percepção de falta de supervisão de projetos de construção e desenvolvimento.

O movimento de protesto pressiona o governo sérvio e o presidente Aleksandar Vucic, e já levou à renúncia de vários membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, Milos Vucevic, em janeiro passado.

Diante da revolta da população, o presidente Vucevic e outros funcionários do governo oscilaram entre pedir negociações e alegações de que os manifestantes são apoiados por potências estrangeiras.

Para acalmar os manifestantes, o governo tentou atender a diversas demandas dos organizadores estudantis.

Essas medidas incluíram a publicação de uma série de documentos relacionados às reformas da estação de trem de Novi Sad, o perdão aos manifestantes presos durante os protestos, o aumento do financiamento para o ensino superior e a abertura de processos criminais contra suspeitos acusados ??de agredir manifestantes.

A sessão de terça-feira, a primeira desde a saída de Vucevic, deveria formalizar sua renúncia e debater o projeto de lei sobre o ensino superior que reduziria as mensalidades universitárias para estudantes, uma demanda dos manifestantes.

(Com AFP)