Oposição lança sinalizador no parlamento sérvio, e político sofre derrame

Três parlamentares ficaram feridos e um deles teve um derrame hoje, após bombas de fumaça e sinalizadores serem lançados no Congresso da Sérvia.

O que aconteceu

Bombas de fumaça e sinalizadores foram lançados por parlamentares da oposição. Imagens mostram muita fumaça rosa e preta, ao vivo, dentro do Parlamento.

Um dos congressistas que estava no local sofreu um derrame. As informações são da agência Reuters, que divulgou fotos da sessão.

Médicos socorreram a parlamentar Jasmina Obradovic, ferida durante caos no Congresso da Sérvia. Imagem: Andrej ISAKOVIC / AFP

País vive um clima de tensão política. O primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, renunciou em janeiro, quando o governo enfrentava protestos pelo colapso, no fim do ano passado, da cobertura de concreto de uma estação de trem, no norte do país, que matou 15 pessoas. Os críticos atribuíram o caso a uma corrupção desenfreada na Sérvia.

Hoje, o Parlamento sérvio se preparava para votar uma lei que aumentaria o financiamento para a educação universitária. A oposição, contudo, pretendia aprovar outras questões, incluindo a saída de Vucevic. O Congresso precisa confirmar a renúncia para que ela entre em vigor.

Três parlamentares ficaram feridos após confusão no Parlamento da Sérvia Imagem: Assembleia Nacional da República da Sérvia / AFP

Segundo a agência AP, o caos começou cerca de uma hora após o início da sessão. Parlamentares da oposição assobiavam e seguravam bandeiras, cartazes e uma faixa. Uma delas dizia "A Sérvia se levantou para que o regime caísse!". Em outra, estava escrito: "Suas mãos estão ensanguentadas" e "Respondam às demandas dos estudantes!".

Apoiadores da oposição se reuniram do lado de fora do Congresso. Manifestantes fizeram 15 minutos de silêncio em memória das vítimas do acidente na estação de trem.

(Com AP, RFI e Reuters)