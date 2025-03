EUA: quem é o sobrevivente designado e por que ele pode virar presidente?

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai discursar no Congresso hoje (4) às 23h de Brasília. Para isso, um "sobrevivente designado" a ocupar a Presidência é enviado para longe, sendo resguardado de perigos.

Como acontece

Um "sobrevivente designado" é escolhido todos os anos. Ele é acionado toda vez que o presidente e sua linha sucessória participam de um mesmo evento, todos juntos, como no caso da sessão conjunta do Congresso, prevista para esta terça.

Caso algo aconteça, ele assume a presidência. Em casos de eventos catastróficos em que toda a linha sucessória possa ser alvo, se ninguém sobreviver, o escolhido assume a liderança dos EUA.

São geralmente escolhidos os membros do Gabinete. O nome da pessoa designada geralmente não é revelado ao público até pouco antes —ou até após— do início do discurso.

Prática acontece desde a Guerra Fria (1947-1991). O Ato de Sucessão Presidencial de 1947 estabeleceu esse tipo de linha de sucessão para que o país possa se precaver se algo acontecesse ao presidente —ou se ele ou ela não pudesse assumir suas funções.

Posto virou drama na ficção, em "Sobrevivente Designado", da Netflix. Estrelada por Kiefer Sutherland, a série de três temporadas se desenrola quando um membro do baixo escalão do gabinete presidencial dos EUA é nomeado presidente depois que um ataque terrorista mata todos que estavam acima dele na Casa Branca.

Como são escolhidos?

É um processo confidencial. Por isso, não há informações tão específicas sobre como esses "sobreviventes designados" são escolhidos.

Deve ser um cidadão nativo e ter pelo menos 35 anos de idade, é o que se sabe. Mas regra já foi ignorada quando a ex-secretária de Estado, Madeleine Albright, da República Tcheca, foi designada, além do alemão Henry Kissinger.

O que faz o sobrevivente designado durante o discurso

Um dos designados de Bill Clinton assistiu ao discurso a a aproximadamente 144 km de Washington. Foi o que o então Secretário de Energia, Bill Richardson, contou à ABC News, em 2014, sobre quando foi sobrevivente designado em 2000.

Em 2017, o ex-secretário de Agricultura Dan Glickman escreveu um artigo na revista Politico sobre sua própria experiência após ser escolhido em 1997, por Clinton. Ele diz que foi levado para um local seguro fora de Washington, ao apartamento de sua filha, em Nova York.

Donna Shalala, escolhida em 1996 por Clinton, ficou em Washington, esperou na Casa Branca e pediu pizza para sua equipe. "Eu vi o presidente quando ele saiu e quando ele voltou", disse Shalala, à ABC News. "Ele disse: 'Não faça nada que eu não faria.'"

Os últimos ''sobreviventes designados''

Geralmente, os sobreviventes designados são membros do Gabinete ou até mesmo secretários de Estado. Veja os nomes de alguns dos últimos sobreviventes designados e os cargos que ocupavam na época:

2024: Miguel Cardona, secretário de Educação

2023: Marty Walsh, secretário do Trabalho

2022: Gina Raimondo, secretária de Comércio

2021: Não houve por conta da pandemia de covid-19

2020: David Bernhardt, secretário do Interior

2019: Rick Perry, secretário de Energia

Linha de sucessão de Trump

Até chegar ao "sobrevivente designado", cinco sucessores precisam estar incapazes de assumir as funções. São eles:

J.D. Vance, o vice-presidente Mike Johnson, o presidente da Câmara Chuck Grassley, o senador pro tempore (o mais importante do Senado dos EUA) Marco Rubio, secretário de Estado Scott Bessent, secretário do Tesouro

A linha segue entre membros do Gabinete. É estabelecida uma ordem de acordo com a criação dos departamentos, estando na última colocação a secretária de Segurança Interna, Kristu Noem, em 18ª lugar. No entanto, a nomeação do sobrevivente designado acontece de forma estratégica, como já explicado anteriormente.