Municípios pedem mais prazo para aderir a acordo de Mariana

A AMM (Associação Mineira de Municípios) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que adie por 180 dias o prazo de adesão ao acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

A entidade alega que o acordo transfere para as prefeituras a responsabilidade de reparação e o valor, estimado em R$ 127 milhões, pode comprometer o investimento em serviços essenciais.

O que aconteceu

Prazo termina na próxima quinta-feira. Segundo a AMM, as prefeituras precisam de mais tempo para analisar os termos do acordo e evitar que obrigações excessivas comprometam a gestão local. A associação argumenta que muitas prefeituras, principalmente as que assumiram recentemente, ainda não conseguiram avaliar o impacto das cláusulas do acordo e podem ser prejudicadas por compromissos incompatíveis com sua realidade financeira.

O acordo destina recursos para reparação, mas prefeitos temem impacto financeiro. Os gestores argumentam que algumas cláusulas do acordo podem resultar em encargos excessivos para as administrações locais, que já enfrentam dificuldades financeiras.

A AMM alega que o acordo transfere responsabilidades da reparação para as prefeituras e pode dificultar a execução de políticas públicas essenciais. Além disso, gestores apontam que a adesão envolve a renúncia de ações judiciais contra as mineradoras Samarco, Vale e BHP, o que poderia limitar futuras compensações.

O acordo homologado pelo STF prevê a destinação de R$ 127 bilhões para a reparação dos danos. Entre as medidas, estão investimentos em infraestrutura, compensações socioeconômicas e ambientais, além da criação de um fundo para reconstrução das áreas afetadas.

Acordo já foi homologado pelo STF. A decisão da Corte foi publicada em 6 de novembro de 2024, e o prazo de adesão foi fixado em 120 dias. Com isso, o prazo se encerra nesta quinta-feira (6).

O pedido de prorrogação será analisado pelo STF. Caso o prazo não seja estendido, os municípios terão até quinta-feira para decidir se assinam ou não o acordo.