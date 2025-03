Mulher é presa após atropelar três crianças com carro roubado no Rio

Um mulher foi presa hoje por atropelar três crianças na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, no último sábado, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio.

O que aconteceu

As três crianças estão internadas em estado grave. Uma das vítimas teve a perna amputada.

Mulher se apresentou hoje à polícia, acompanhada da advogada. Ela foi autuada em flagrante por receptação, lesão corporal dolosa e omissão de socorro, segundo a polícia.

Ela não possui habilitação e dirigia um carro roubado. Ainda segundo a Polícia Civil, o veículo foi encontrado por moradores após a mulher tentar ocultá-lo.

A mulher é dona de um salão e namorada de um criminoso da Vila do João, de acordo com a polícia. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).