Mulher diz ter sofrido agressão policial no Carnaval de Olinda

A publicitária Leila Perci disse ter sido agredida por policiais militares durante o Carnaval de Olinda. Segundo seu relato, a violência aconteceu após ela ultrapassar acidentalmente um cordão de isolamento que cercava o desfile do bloco Homem da Meia-Noite. A vítima afirmou que foi atingida na cabeça com um bastão policial, precisando levar três pontos no ferimento.

O que aconteceu

Agressão começou após abordagem brusca. A mulher contou que, no meio da aglomeração de foliões, acabou entrando sem querer na área isolada por policiais. Inicialmente, disse ter se sentido segura no local. Entretanto, um dos policiais se aproximou de forma agressiva e ordenou que ela saísse da área. Ao tentar argumentar que não precisava ser tratada daquela maneira, ela foi empurrada pelo agente.

A minha sensação na hora foi: 'Ai, que legal, eu tô segura aqui, tem muita polícia. Tô perto do Homem da Meia-Noite'. Para mim, como pernambucana, foi uma emoção estar perto dessa entidade tão falada Leila Perci

Amigo tentou intervir e também foi agredido. A vítima disse que seu amigo, ao ver a agressão, tentou intervir e pediu que o policial não a agredisse. Nesse momento, outros dois agentes teriam se juntado à abordagem e passaram a agredir o homem com cacetetes.

Quando eu olhei para o lado, meu amigo estava todo encolhido, apanhando. A única coisa que consegui fazer foi dizer: 'Não faz isso'. Foi então que o policial virou para mim e me bateu na cabeça

Golpe na cabeça e marcas da agressão. A pancada com o cacetete resultou em um ferimento profundo, e a vítima precisou levar três pontos na testa. Além do impacto físico, Leila afirmou que o episódio agravou seu quadro de depressão e interrompeu seu trabalho durante o Carnaval.

A mulher, que é filha de uma policial civil aposentada, criticou a conduta dos agentes envolvidos, mas ressaltou que acredita no trabalho da polícia. "Eu sou filha de uma policial civil aposentada, um exemplo de profissional. E não é esse tipo de polícia que tem que existir. Eu sei que isso é uma minoria, mas esse tipo de criminoso precisa pagar pelo que fez", declarou.

A vítima cobrou posicionamento do Governo de Pernambuco e da governadora Raquel Lyra (PSDB-PE) para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer. O UOL procurou a Polícia Militar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.