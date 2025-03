México anunciará no próximo domingo quais produtos dos EUA serão tarifados

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira, 4, que o México responderá às tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos com suas próprias tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos.

Sheinbaum afirmou que anunciará os produtos que o México irá atingir no domingo, 9, em um evento público na praça central da Cidade do México, o que pode indicar que o México ainda espera desescalar a guerra comercial iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Não há motivo ou razão, nem justificativa que suporte essa decisão que afetará nosso povo e nossas nações", disse ela. "Responderemos com medidas tarifárias e não tarifárias", disse a presidente ao ressaltar a decisão unilateral americana, que ela classificou como "injustificável". "Sempre buscaremos medidas negociadas", defendeu.

Sheinbaum destacou que o México é um país "soberano", mas que não quer iniciar um confronto comercial com os Estados Unidos, que deve assumir também a responsabilidade pela crise de opioides.

As tarifas que haviam sido ameaçadas pelo presidente Donald Trump contra o Canadá e o México entraram em vigor na terça-feira, 4, aumentando o risco de retaliações por parte dos aliados norte-americanos. Agora, as importações do Canadá e do México agora serão taxadas em 25%, com os produtos energéticos canadenses sujeitos a uma tarifa de importação de 10%.

Já na terça-feira, em reação às tarifas sobre a China, Pequim anunciou tarifas adicionais de até 15% sobre as importações de produtos agrícolas chave dos EUA, incluindo frango, carne suína, soja e carne bovina, além de expandir os controles sobre negócios com empresas norte-americanas chave. As novas tarifas da China entrarão em vigor a partir de 10 de março.