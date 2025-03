Motorola Moto G35 tem desempenho limitado, mas agrada no custo-benefício

A linha Moto G da Motorola é uma referência quando falamos de celulares intermediários. E uma das novidades da fabricante é o Moto G35 5G, modelo intermediário posicionado entre as versões mais básicas e avançadas.

Bastam algumas horas de uso para notar que ele é um aparelho feito com o custo-benefício em mente, mesclando limitações e pontos que o fazem se destacar diante da concorrência.

O que mais gostei

Design: o Moto G35 é um celular bonito, que se vale do chamado couro vegano como revestimento da traseira. Esse material é levemente áspero, o que ajuda a manter o aparelho firme nas mãos e agradável ao toque.

Há também dois pontos positivos: o nicho de câmeras não tem um ressalto excessivo e, na frente, a dianteira rouba bem pouco espaço da tela.

Tela: diferentemente de alguns concorrentes que ainda usam resolução HD+, o Moto G35 5G traz um painel FHD+ com mais resolução (1.080 x 2.400 pixels), além de um ótimo brilho, o que torna o uso mais confortável em ambientes bem iluminado, como dias de sol forte.

O display é IPS, com bom ângulo de visão, e conta com taxa de atualização de 120 Hz, que ajuda a deixar imagens em movimento mais fluidas. É algo útil na hora de assistir a vídeos e também para jogar - ainda que o aparelho sofra para essa tarefa, como veremos adiante.

Bateria: tem a capacidade "padrão" do segmento: 5.000 mAh. Durante os testes, como a maior parte do uso ocorreu em ambiente com wi-fi, o aparelho passou mais de um dia sem ficar totalmente sem carga - o que é bom e mostra que o Moto G35 5G dificilmente te deixará na mão.

Ainda assim, convém deixá-lo carregando à noite sempre que possível. A razão para isso é que ele não vem com um carregador rápido na caixa, então é bom não contar com aquela carga 'de emergência'.

Recursos extras: o aparelho é vendido com capacidade de armazenamento de 128 ou 256 GB, mas em ambos os casos esse espaço pode ser expandido por meio de cartão microSD. O celular também conta com NFC e tem entrada P2 para fones de ouvido.

Foto de gato tirada com Motorola Moto G35 Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Pontos de atenção

Desempenho: o modelo conta com uma boa dose de memória RAM - 12 GB no total, somando os 4 GB 'normais' com os 8 GB do recurso RAM Boost, que realoca parte do armazenamento. Ainda assim, ele deixa a desejar em tarefas exigentes.

A culpa é do processador, um Unisoc T760 (octa-core de 2,2 GHz), que passa aperto em tarefas mais pesadas. Tentei jogar games com variados graus de exigência, indo de Subway Surfers até Diablo Immortal, e é notável que o aparelho não foi feito para isso. E mesmo em tarefas cotidianas, não foi incomum lidar com engasgos.

Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Câmeras: o Moto G35 5G se vale de um conjunto duplo na traseira, com uma lente grande angular com sensor de 50 MP e uma ultra-angular de 8 MP. Na frente, a lente grande angular conta com sensor de 16 MP.

Há recursos interessantes, como a possibilidade de gravar vídeo em 4K, porém o conjunto em si é, no máximo, esforçado. Em ambientes com boa luminosidade, as fotos tendem a sair com boa qualidade. Isso muda, porém, quando há pouca luz, quando é possível notar ruídos nas imagens capturadas. No modo noturno, por sua vez, o resultado é um tanto artificial.

O celular vai agradar qual perfil?

O Moto G35 5G equilibra custo e recursos, sendo uma opção sólida para quem busca um celular acessível para tarefas básicas do dia a dia. À exceção da tela, que realmente se sobressai, é um celular que fica no meio do caminho: seus pontos positivos não são tão brilhantes assim, mas os negativos também não comprometem diante da sua proposta.

Ficha técnica do Motorola Moto G35 5G

Sistema Operacional: Android 14

Tela: IPS de 6,7 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra-angular)

Câmera frontal: 16 MP (grande angular)

Bateria: 5.000 mAh

Processador: Unisoc T760 (octa-core de 2,2 GHz)

Memória RAM: 4 GB (+8 GB com recurso de expansão)

Armazenamento: 128 ou 256 GB, com expansão por cartão micro SD

Resistência à água: design repelente à água

Dimensões: 166,3 x 76 x 7,8 mm (A x L x P); 188 gramas

