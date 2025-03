Leave-in da Widi Care promete hidratação e proteção térmica; veja opiniões

Durante o verão, usar um leave-in com proteção térmica, que geralmente é mais leve que o creme para pentear, pode ajudar a manter o cabelo mais saudável no calor. Por isso, o Guia de Compras UOL encontrou o leave-in Operação Resgate, da Widi Care, que promete hidratação prolongada e proteção térmica para os fios.

Segundo o fabricante, esse leave-in deve ser aplicado suavemente com o cabelo limpo e úmido e usando um pente até que os fios absorvam completamente o produto. Não precisa enxaguar. Descubra mais informações sobre esse leave-in, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Widi Care sobre o leave-in?

Age protegendo os fios contra o calor do secador, prancha e babyliss

Evita o aspecto seco nos cabelos

Promete hidratação prolongada e alinhamento dos fios

Fórmula com óleos vegetais e complexo de aminoácidos

Indicado para todos os tipos de cabelos

O que diz quem usou?

Com mais de 1.200 avaliações na Amazon, a nota média desse produto é de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos são a textura leve, a eficaz proteção térmica e o fato do leave-in não deixar os fios pesados.

Muito cheiroso, a textura é leve (não pesa no cabelo) e deixa o cabelo bem macio, além de proteger das fontes de calor. Recomendo. Carolina Ferraz

Ele é tão bom que, às vezes, nem finalizo meu cabelo, só passo ele. Não pesa no cabelo e é extremamente cheiroso. Ketlyn

Mesmo tendo um borrifador, o produto não é líquido, mas cremoso. Eu já tinha visto isso pelos comentários, mas quis provar, pois amo tudo da Widi Care. Ele é excelente, tanto para usar como protetor térmico ou apenas como um leave-in para o dia a dia. Deixa o cabelo bem macio e o cheiro é bastante agradável. Viviane Rebeca Santiago de Oliveira

Excelente, não pesa os fios. Estou na fase de fazer babyliss, o cabelo não ressecou em nada. Amei. Márcia

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores afirmam que o produto deixa um aspecto pesado nos fios e relatam dificuldades com a embalagem. Confira os comentários:

O produto é bom, mas a embalagem é horrível. Ela é feita para produtos bem líquidos, mas esse é em creme, não faz sentido não terem colocado um pump normal. Quebrei nos primeiros usos. Pedro

Se for usar com ele molhado é tranquilo, mas depois que seca parece que usei um mouse fixador. Fica duro o cabelo. Não traz a leveza e a sedosidade que imaginei que traria. Rafael Santana

O produto é muito bom, mas imagino que, devido à textura do creme, o borrifador não funciona ou ele é frágil para creme. Alline

O produto é bom. Cheiroso, mas deixou meu cabelo pesado. Estou passando uma vez na semana só. Andréa

