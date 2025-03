Jair Renan faz acordo para pagar dívida de R$ 409 mil com Santander

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente, fez um acordo com o banco Santander para quitar a dívida de um empréstimo, pagando R$ 409 mil à vista.

O que aconteceu

Empresa de Jair Renan, a RB Eventos e Mídia tomou um empréstimo de R$ 291 mil com o Santander em junho de 2023. O pagamento previa 60 parcelas de R$ 8.665, com juros de 27,66% ao ano. Como as prestações não foram pagas, em dezembro do mesmo ano, o banco entrou na Justiça cobrando R$ 360 mil do filho de Jair Bolsonaro (PL).

Dívida já somava R$ 433 mil. No acordo, fechado na quinta-feira passada e obtido pelo UOL, o banco, porém, diz que aceita receber, "por mera liberalidade", que o filho do ex-presidente pague R$ 409 mil pelo débito —houve um desconto de cerca de R$ 24 mil. O advogado de Renan, Admar Gonzaga, afirmou à reportagem que não comentaria o acordo.

O pagamento deveria ter sido feito à vista na sexta-feira (28). O UOL não conseguiu confirmar o valor já foi pago — se isso não ocorrer, a ação na Justiça continuará a correr. Em agosto do ano passado, a Justiça confiscou R$ 16 mil de suas contas bancárias para pagar os débitos. A empresa RB Eventos foi baixada pela Receita Federal.

Jair Renan foi alvo de busca e apreensão dois meses depois tomar o empréstimo, em agosto de 2023. Avalista na negociação com o banco, advogado Maciel Carvalho, também foi alvo da operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que tratava de crimes como falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Ministério Público processou Jair Renan sob acusação de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos em 2024 --ambos viraram réus. Segundo os promotores, ele falsificou as relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia para conseguir três empréstimos bancários em 2022 e 2023. Um deles foi de R$ 291 mil fechado em 2023.

Defesa do vereador de Balneário Camboriú diz que denúncia "não tem nada a ver" com o empréstimo não pago ao Santander. O UOL também procurou hoje o advogado Maciel Carvalho, mas ele não atendeu aos telefonemas

Crime de dinheiro lícito? Lavagem de dinheiro lícito?

Admar Gonzaga, advogado de Jair Renan