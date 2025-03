Veveta e maridão são sócios de empresa de caldos líquidos em caixinha

A cantora Ivete Sangalo e seu marido, Daniel Cady, são sócios da Vero Brodo, uma empresa que produz caldos líquidos naturais em caixinhas de Tetra Pak. O produto é comum nos EUA e na Europa, mas é pouco conhecido no Brasil. A empresa tem meta ambiciosa este ano: aumentar o faturamento de R$ 2 milhões para R$ 45 milhões.

Casal virou sócio

Cuidado com a alimentação. "Aqui em casa, a gente sempre teve um cuidado grande com a alimentação. Gostamos de comida de verdade, feita com ingredientes naturais, sem atalhos. Mas quando olhava para o mercado aqui no Brasil, sentia falta de um caldo realmente puro, sem conservantes, sem realçadores artificiais, com aquele sabor caseiro de verdade", diz Cady.

Já conhecia esse conceito dos caldos líquidos de fora e, sempre que viajava, trazia na mala para usar no dia a dia. Lá fora era um produto comum, fácil de encontrar, e fazia toda a diferença na rotina. Quando o Rafael me apresentou a ideia da Vero Brodo, vi na hora o potencial que isso tinha por aqui. Era algo que a gente queria ter disponível no Brasil e que podíamos recomendar de olhos fechados. Então, a decisão de investir foi natural. A gente enxergou uma oportunidade de levar mais praticidade e saúde para a mesa das pessoas, sem abrir mão do sabor e da qualidade.

Daniel Cady, sócio da Vero Brodo

Visibilidade para a marca. O empresário Rafael Vaz, um dos sócios da Vero Brodo, diz que a Ivete trouxe não apenas visibilidade, mas credibilidade e conexão com o público. "Seu envolvimento fez com que a Vero Brodo ganhasse reconhecimento rapidamente, atingindo mais pessoas e conquistando a confiança dos consumidores. Já o Daniel agregou toda sua experiência e autoridade na área de nutrição, reforçando nosso compromisso com saúde e bem-estar", declara.

Como empresa foi criada

A Vero Brodo foi criada em 2024 pela empresa Globalfruit. Vaz diz que se inspirou nos caldos líquidos vendidos nos EUA e na Europa. Ele é CEO da Globalfruit, que faz o envase de produtos para outras empresas, e sócio da Vero Brodo juntamente com Ivete, Cady e a empresa Gruv Ecossistema Criativo.

Um dos maiores desafios foi educar o público sobre os benefícios dos caldos naturais líquidos, uma categoria ainda pouco explorada no Brasil. Enquanto na Europa e nos EUA esse mercado já era mais maduro, por aqui, as pessoas estavam acostumadas com caldos ultraprocessados. Precisávamos mostrar que era possível ter uma alimentação saborosa e nutritiva, sem abrir mão da praticidade.

Rafael Vaz, sócio da Vero Brodo

Embalagens de até 1 litro

A Vero Brodo tem três linhas de produtos:

- Caldos: Versátil para diversas receitas nos sabores carne bovina, galinha e vegetais. São vendidos em embalagens de 1 litro. Já o caldo de feijão com stock suíno é vendido em embalagem de 750 ml.

- Caldos stocks: São mais concentrados e ideais para realçar sabores. Vendidos em embalagens de 750 ml, nos sabores carne bovina, carne suína e galinha.

- Bone broth: É um caldo de ossos que contém colágeno e proteínas. Pronto para consumo. As embalagens são de 500 ml, nos sabores carne bovina e galinha.

As embalagens dos produtos individuais são de 500 ml, 750 ml e 1 litro. Os preços variam de R$ 17,90 a R$ 19,90 no e-commerce da marca.

Os caldos líquidos são 100% naturais. Não têm aditivos nem conservantes. Segundo Vaz, a Vero Brodo usa um processo de envase avançado que preserva o sabor e os nutrientes, sem a necessidade de conservantes.

A produção é própria. O parque fabril fica em Visconde do Rio Branco (MG). A produção das linhas de caldos líquidos naturais é de 500 mil litros por mês.

Canais de venda. Os produtos da marca estão disponíveis pelo e-commerce da marca e em mais de 800 pontos de venda, incluindo redes como Oba, Carrefour e Verdemar.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 2 milhões. O lucro não foi revelado.

Plano de expansão ambicioso. A expectativa é alcançar um faturamento de mais de R$ 45 milhões em 2025. Um dos principais projetos é a construção de uma nova fábrica, com um investimento de R$ 60 milhões, para aumentar a capacidade produtiva dos caldos —será de 5 milhões de litros por mês.

"Também estamos expandindo nossa atuação para o food service, um segmento estratégico para o nosso crescimento. No varejo, a meta é triplicar os pontos de venda nos próximos seis meses", diz Vaz.