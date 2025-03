Incêndio atinge parque de diversões na marginal Tietê

Um incêndio atingiu, na manhã de hoje, um galpão onde funciona um parque de trampolins na zona norte de São Paulo, na Marginal Tietê.

O que aconteceu

Incêndio começou durante manutenção. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa fazia um serviço de solda e acertou, acidentalmente, em um pedaço de espuma.

Duas pessoas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Santana com ferimentos leves.

Incêndio começou por volta das 6h30 (horário de Brasília), e foi contido cerca de uma hora depois. Dez viaturas dos bombeiros foram acionadas para apagar as chamas no galpão, que fica no entroncamento entre a pista local da marginal e a avenida Otto Baumgart, na Vila Guilherme, ao lado do shopping Center Norte.

A CET interditou o trecho da pista ao lado do galpão. As pistas central e expressa da marginal, porém, seguem funcionando, e às 8h (horário de Brasília), o trânsito fluía normalmente, segundo o Waze.