Homem tenta impedir decolagem de avião no Chile após perder voo; veja vídeo

Um homem entrou ontem na pista de um aeroporto no Chile para tentar "impedir" um avião de decolar.

O que aconteceu

Um passageiro, de 29 anos, não conseguiu embarcar em um voo da Latam para a cidade de Concepción. Ele estava no aeroporto El Tepual, em Puerto Montt, na região sul do Chile. As informações são do site BioBioChile.

O homem violou todas as regras de segurança ao se dirigir ao local onde o avião fazia manobras que antecedem a decolagem. Segundo o site, um funcionário do aeroporto foi até o passageiro e ordenou que ele abandonasse imediatamente a área.

A cena foi gravada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem fica em frente ao avião e é retirado por funcionários do terminal aéreo.

Em seguida, o passageiro foi detido por guardas do terminal. Ele ficou à disposição da polícia e deve ser levado à Justiça nesta terça-feira. O BioBioChile apurou que o homem já havia sido preso pelos crimes de furto e ameaça.