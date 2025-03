Homem é preso com mais de 400 kg de cocaína em cidade de Mato Grosso

Um homem de 32 anos foi preso com 411 kg de pasta base de cocaína ontem. O caso aconteceu na cidade de Pontes e Lacerda, a cerca de 450 km de Cuiabá, na região de fronteira entre Brasil e Bolívia.

O que aconteceu

Droga foi apreendida em uma caminhonete. Os policiais do 12º Comando Regional estavam em patrulhamento e flagraram um veículo em alta velocidade na região central da cidade. Os militares iniciaram a abordagem, mas o condutor do carro fugiu.

Os policiais solicitaram reforços e conseguiram fazer o cerco ao suspeito, preso em flagrante por tráfico de drogas. Na sequência, ele foi conduzido para a delegacia da cidade com as drogas e caminhonete apreendidas.

Os agentes encontraram 40 fardos com tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no veículo, totalizando 411 quilos de drogas, segundo a PM. A apreensão, de acordo com o cálculo da corporação, causou um prejuízo de R$ 7,5 milhões para as facções criminosas.

O suspeito disse que tinha a intenção de guardar o carregamento de drogas e que recebeu uma quantia pelo transporte do entorpecente, informou a PM. A ação contou com a força-tarefa das equipes da Polícia Militar e do Gefron (Grupo Especial de Fronteira).