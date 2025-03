Homem é morto a tiros em ônibus após discussão; veja vídeo

Uma câmera de monitoramento registrou o assassinato de um homem de 22 anos em um ônibus na madrugada de hoje, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo mostra vítima sendo baleada. As imagens registraram uma discussão entre dois passageiros da linha 6099/10, da empresa Transwolff, que faz o trajeto entre o terminal Grajaú e a Divisa Embu-Guaçu. "Atira, atira", diz uma das pessoas dentro do coletivo.

É possível identificar ao menos três disparos no áudio captado pela câmera, disparados à queima-roupa. Em seguida, a vítima aparece caída no chão do veículo.

Após atirar, suspeito fugiu. Inicialmente, ele está com a arma em punho e não parece se intimidar diante da presença de outras testemunhas.

Homem é gravado com arma em punho após atirar e matar um passageiro de 22 anos em um ônibus na zona sul de SP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Atirador desce pelo portão traseiro após a saída das testemunhas do coletivo. Ele então se afasta do local do crime caminhando, sem demonstrar nervosismo, após mais de um minuto, quando as testemunhas e o motorista já haviam saído do ônibus.

A PM foi acionada pelo motorista logo após o crime. O assassinato ocorreu quando o veículo passava pelo Jardim Rafael, zona sul da capital paulista. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Veículo foi periciado para tentar identificar o autor dos tiros. Agentes fazem buscas para tentar localizar e prender o suspeito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio. A SPTrans se posicionou por meio de nota, se referindo ao episódio como "injustificável ato de violência".