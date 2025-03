História ensina que há riscos de uma 3ª Guerra Mundial, alerta professor

Com o clima tenso entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Europa, a história nos ensina que existe uma propensão para uma possível 3ª Guerra Mundial, alertou Vinícius Vieira, professor de relações internacionais, em participação no UOL News, do Canal UOL, desta terça-feira (4).

Infelizmente, o que a história nos ensina é isso. Quando nós tivemos a 1ª Guerra Mundial, quando nós tivemos a 2ª Guerra Mundial, havia ali todo um processo de armamentização dos países europeus.

Você também vê essas tentativas de remilitarização, inclusive no Pacífico, com o Japão discutindo o papel das suas Forças Armadas, isso já vem de algum tempo, a própria Coreia do Sul. Então, tem essa tendência mundial realmente de estarem se preparando para lutar uma guerra.

Vinícius Vieira

O professor, no entanto, destacou em sua entrevista ao Canal UOL um fator que pode salvar o mundo de uma 3ª Guerra Mundial.

Ironicamente, o que pode nos salvar de uma 3ª Guerra Mundial é aquilo que talvez tenha impedido até hoje o surgimento de um novo conflito armado em escala global, que são as armas nucleares.

Esse movimento da França principalmente, eventualmente do Reino Unido, de reposicionar armas nucleares ali na Europa, cumprindo o que a gente chama do guarda-chuva nuclear oferecido pelos Estados Unidos, e muito provavelmente Trump em algum momento, nessa toada, vai deixar de proteger a Europa, inclusive em termos nucleares.

Então, nós teremos justamente uma sinalização para a Rússia, olha, não nos invadam, porque se não vocês podem sofrer um ataque nuclear, então a Rússia, nessa lógica, seria justamente dissuadida a avançar sobre território europeu. Vai funcionar? A experiência histórica diz que sim, mas tem um detalhe, a Rússia sempre se conteve, inclusive na era da União Soviética, por essa lógica nuclear, em função da proteção dos Estados Unidos.

Vinícius Vieira

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recuou após bater boca com Donald Trump. O líder ucraniano publicou hoje um comunicado dizendo que a discussão durante a reunião na Casa Branca foi "lamentável" e que está pronto para trabalhar sob a liderança do norte-americano.

Para finalizar sua análise no UOL News, o professor Vinícius Vieira apontou um futuro obscuro no cenário internacional por conta das desavenças de Donald Trump.

Nós estamos indo rumo a um cenário muito obscuro, porque será a primeira vez em quase 75 anos em que a Europa, num futuro muito próximo, não estará muito mais protegida do arsenal nuclear ou pelas forças militares americanas.

Então é um mundo que pode estimular justamente aventuras expansionistas, que é importante dizer, não vem só da Rússia, não vem só da China, mas agora vem dos próprios Estados Unidos. Basta pensar nas ameaças do Donald Trump contra o Canadá e também em relação à Groenlândia.

Vinícius Vieira

