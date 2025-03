Hamas pede a países árabes que 'frustrem' plano para deslocar população de Gaza

O movimento islamista palestino Hamas pediu nesta terça-feira (4) aos líderes árabes reunidos no Cairo que "frustrem" o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deslocar os palestinos para fora de Gaza.

"Esperamos um papel árabe eficaz que ponha fim à tragédia humanitária criada pela ocupação na Faixa de Gaza (...) e frustre os planos da ocupação [israelense] de deslocar" os palestinos, disse o Hamas.

Os líderes da Liga Árabe estão se reunindo no Cairo nesta terça-feira para discutir alternativas à proposta de Trump, que sugeriu que os EUA assumissem o controle do território devastado pela guerra e deslocar seus habitantes para o Egito e a Jordânia.

A reunião coincide com a paralisação das negociações entre o Hamas e Israel sobre as próximas fases do cessar-fogo que começou em 19 de janeiro em Gaza.

A primeira fase da trégua terminou no último fim de semana sem acordo sobre os próximos estágios e Israel ordenou a suspensão da entrada de mercadorias e suprimentos no território palestino.

