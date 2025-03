Guerras comerciais irrompem com as pesadas tarifas de Trump contra Canadá, México e China

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - As novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações do México e do Canadá entraram em vigor nesta terça-feira, junto com a duplicação das tarifas sobre os produtos chineses para 20%, dando início a novos conflitos comerciais com os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

As medidas tarifárias, que podem afetar cerca de US$2,2 trilhões no comércio bilateral anual dos EUA, entraram em vigor nesta terça-feira horas depois de Trump declarar que os três países não haviam feito o suficiente para conter o fluxo do opioide mortal fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

A China respondeu imediatamente após o prazo, anunciando tarifas adicionais de 10% a 15% sobre determinadas importações dos EUA a partir de 10 de março e uma série de novas restrições de exportação para entidades designadas dos EUA.

O Canadá e o México, que mantêm uma relação comercial praticamente livre de tarifas com os EUA há três décadas, também se preparavam para retaliar imediatamente seu aliado de longa data.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que Ottawa responderia com tarifas imediatas de 25% sobre importações americanas no valor de 30 bilhões de dólares canadenses (US$20,7 bilhões) e outros 125 bilhões de dólares canadenses (US$86,2 bilhões) se as tarifas de Trump ainda estivessem em vigor em 21 dias. Ele disse anteriormente que o Canadá teria como alvo a cerveja norte-americana, o vinho, o bourbon, os eletrodomésticos e o suco de laranja da Flórida.

"As tarifas interromperão uma relação comercial incrivelmente bem-sucedida", disse Trudeau, acrescentando que elas violariam o acordo de livre comércio entre EUA, México e Canadá, assinado por Trump durante seu primeiro mandato.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse à NBC que estava pronto para cortar as remessas de níquel e a transmissão de energia elétrica de sua província para os EUA como retaliação.

A expectativa é de que a presidente mexicana Claudia Sheinbaum anuncie uma resposta às tarifas impostas durante uma coletiva de imprensa na Cidade do México na terça-feira, informou o Ministério da Economia mexicano.

TARIFAS DA CHINA

A tarifa extra de 10% sobre os produtos chineses se soma a uma tarifa de 10% imposta por Trump em 4 de fevereiro para punir Pequim pela crise de overdose de fentanil nos EUA. A tarifa cumulativa de 20% também se soma às tarifas de até 25% impostas por Trump durante seu primeiro mandato sobre cerca de US$370 bilhões em importações dos EUA.

Alguns desses produtos sofreram um forte aumento nas tarifas durante o governo do ex-presidente Joe Biden no ano passado, incluindo a duplicação das tarifas sobre semicondutores chineses para 50% e a quadruplicação das tarifas sobre veículos elétricos chineses para mais de 100%.

A tarifa de 20% será aplicada a várias das principais importações de produtos eletrônicos de consumo dos EUA provenientes da China, até então intocadas por tarifas anteriores, incluindo smartphones, laptops, consoles de videogame, smartwatches, alto-falantes e dispositivos Bluetooth.

As novas tarifas da China anunciadas na terça-feira tiveram como alvo uma ampla gama de produtos agrícolas dos EUA, incluindo certas carnes, grãos, algodão, frutas, vegetais e laticínios.

Pequim também colocou 25 empresas norte-americanas sob restrições de exportação e investimento por motivos de segurança nacional. Dez dessas empresas foram alvo da venda de armas para Taiwan.

O Ministério do Comércio da China disse que as tarifas dos EUA violavam as regras da Organização Mundial do Comércio e "minam a base da cooperação econômica e comercial entre a China e os EUA".

Os agricultores dos EUA foram duramente atingidos pelas guerras comerciais do primeiro mandato de Trump, que lhes custaram cerca de US$27 bilhões em vendas de exportação perdidas e cederam parte do mercado chinês ao Brasil.

TEMORES DE RECESSÃO

As tarifas sobre produtos mexicanos e canadenses podem ter repercussões muito mais profundas para uma economia norte-americana altamente integrada que depende de remessas internacionais para construir carros e máquinas, refinar energia e processar produtos agrícolas.

"A decisão imprudente de hoje do governo dos EUA está forçando o Canadá e os EUA a entrarem em recessão, perda de empregos e desastre econômico", disse Candace Laing, CEO da Câmara de Comércio Canadense, em um comunicado.

Ela disse que as tarifas dos EUA não conseguirão inaugurar uma "era de ouro" cobiçada por Trump, mas, em vez disso, aumentarão os custos para consumidores e produtores e interromperão as cadeias de suprimentos.

Matt Blunt, presidente do Conselho Americano de Política Automotiva, que representa as montadoras de Detroit, pediu que os veículos que atendem aos requisitos de conteúdo regional do Acordo EUA-México-Canadá sejam isentos das tarifas.

Mesmo antes do anúncio das tarifas de Trump, dados dos EUA na segunda-feira mostraram que os preços de fábrica saltaram para uma alta de quase três anos, sugerindo que uma nova onda de tarifas poderia em breve reduzir a produção.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal; reportagem adicional de David Shepardson em Washington, David Ljunggren e Ismail Shakil em Ottawa, Kylie Madry e Ana Isabel Martinez na Cidade do México e Joe Cash em Pequim)