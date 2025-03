Forty Elephants: a gangue de mulheres que apavorou Londres por décadas

Responsáveis por bater carteiras e furtar lojas de departamento nos séculos 19 e 20, as integrantes da gangue britânica conhecida como Forty Elephants (Quarenta Elefantes, em tradução livre) são motivo de curiosidade até hoje. Conheça a história do grupo, da ascensão à decadência.

Quem eram e o que faziam as Forty Elephants

O grupo era formado exclusivamente por mulheres. As Quarenta Elefantes se tornaram famosas por se infiltrarem no mundo do crime organizado, à época já composto majoritariamente por homens. Até hoje, a atuação da gangue gera curiosidade em especialistas, como escritores e historiadores.

A origem do nome vem do bairro em que o grupo se formou. A gangue atuava a partir do bairro Elephant and Castle, no sul de Londres. Segundo reportagem da rede britânica BBC, muitas das mulheres que participavam do grupo eram namoradas ou parentes de homens de uma gangue de ladrões chamada Elephant Boys, formada na mesma área.

A gangue tinha como principal atividade furtos de carteiras e em lojas de departamentos. De acordo com a BBC, as Forty Elephants miravam principalmente lojas sofisticadas, onde escondiam objetos por baixo das camadas e dos babados de suas vestimentas. Para facilitar o furto, as Forty Elephants usavam roupas especialmente adaptadas: algumas utilizavam uma saia com um bolso costurado no interior do tecido cuja abertura permitia que as mulheres pudessem guardar ali os objetos furtados.

Duas ou três mulheres entravam em uma loja quando o local estava movimentado e pediam para ver alguns de seus produtos. Elas provavelmente pedirão para ver alguns outros produtos e continuarão olhando os diferentes artigos até encontrarem uma quantidade [de itens] no balcão. Quando o vendedor está concentrado pegando novos produtos da vitrine ou das prateleiras, uma delas geralmente consegue enfiar algo sob sua capa ou xale, enquanto a outra consegue manter sua atenção distraída Henry Mayhew, jornalista e escritor, à BBC

Além dos furtos, o grupo se tornou especialista em aplicar diferentes formas de chantagem. Ainda de acordo com a rede britânica, uma Forty Elephant atraía um idoso para um beco. Depois, acusava o homem de tê-la atacado e ameaçava ir à polícia. "Outras integrantes da gangue apareceriam no local e afirmariam ter testemunhado o "ataque". A vítima geralmente separava seus objetos de valor para evitar constrangimento".

As mulheres do grupo agiam de acordo com uma espécie de código de conduta, cujas regras deviam ser seguidas por todas as integrantes. Segundo historiadores ouvidos pela BBC, o código foi redigido por um homem de uma família ligada às gangues da região de Elephant and Castle com a intenção de vendê-lo à imprensa. No entanto, o conteúdo não foi publicado à época.

Uma das regras do código é: "Não beber antes de uma invasão e dormir cedo". Também estão na lista: "Os rendimentos de um trabalho são igualmente partilhados pelos membros do grupo envolvidos, independentemente da sua função"; e "Os membros não devem roubar uns dos outros (dinheiro ou namorado)".

As líderes da gangue

Uma jovem chamada Mary Carr foi a primeira 'comandante' do grupo. Conforme a BBC, Mary nasceu em Londres em 1862 e foi condenada por furto em lojas já aos 14 anos. À época, a mãe da garota já havia morrido e seu pai, um "ladrão e fraudador", não tinha o paradeiro conhecido pela filha —segundo a BBC, o homem poderia estar "na prisão ou no exterior". Mary tinha uma "aparência marcante" e trabalhava como vendedora de flores em Covent Garden.

Sob o comando de Mary, as Forty Elephants seguiam avançando em seus crimes. Por volta da década de 1880, a gangue se especializou em vender os bens roubados, com a experiência da "rainha", como a BBC descreve Mary em relação à sua posição no grupo.

Apesar da atuação crescente nas atividades criminosas, as mulheres passaram a ser alvos das autoridades locais. "Mary e companhia aparecem repetidamente em registros policiais e transcrições de julgamentos e, ocasionalmente, em histórias de jornais, normalmente sendo acusadas de roubo e manuseio de bens roubados", explica a BBC.

O controle de Mary passou a cair por volta de 1896. À época, a "rainha" foi acusada pelo sequestro de um menino de seis anos. Segundo os historiadores, Mary compareceu ao tribunal com sete anéis de diamante avaliados em mais de 300 libras (mais de R$ 2.100 conforme cotação atual). "Na época, o salário de um trabalhador era inferior a 2 libras por semana (pouco mais de R$ 14)", ressalta a BBC.

[O autor Brian McDonald] supõe que a criança foi vendida por sua mãe a um gângster que a colocou aos cuidados de Mary Carr com a intenção de vendê-la a um casal sem filhos. O jovem foi encontrado na casa de Mary 10 meses depois de seu desaparecimento, após denúncia anônima à polícia. Mary foi considerada culpada e condenada a três anos de prisão BBC

Após ser solta, Mary foi presa novamente em 1900 por receptação de bens roubados. Desta vez, a pena recebida foi de dois anos. Depois de sair novamente às ruas, Mary seguiu frequentando locais nos quais poderia furtar objetos, mas não teve outra condenação. Acredita-se que a primeira líder das Forty Elephants tenha morrido em 1924.

Ao longo dos anos, o posto de Mary foi ocupado por outra jovem: Alice Diamond. Segundo a BBC, Alice nasceu em 1886 e, aos 17 anos, foi condenada por roubar uma loja de chapéus em Oxford Street. Aos 20, usava um conjunto de anéis de diamante "que também funcionavam como espanador".

Sob o comando de Alice, as Forty Elephants passaram a progredir para operações em maior escala. A gangue tinha uma maior "propensão à violência" seguindo as ordens de Alice. Segundo reportagem do portal da revista Harper's Bazaar, a jovem líder era "rigorosa quanto ao código Hoister", e não permitia que as integrantes usassem os bens que roubavam. "Elas vendiam seus produtos com fins lucrativos, que depois usavam para investir em bens de luxo, como casacos de pele, para permitir-lhes continuar com seus numerosos golpes", diz o portal.

O auge e a queda

As Forty Elephants atingiram o auge no início da década de 1920. Com o advento dos automóveis, a gangue podia cometer os crimes além das fronteiras de Londres, onde eram menos conhecidos pela polícia.

No entanto, a queda da gangue ocorreu poucos anos depois. "Quando Marie Britten, membro da gangue, engravidou de um homem que não era da região [de Elephant and Castle] em 1925, Annie organizou o grupo para assassinar o homem em questão", explica a Harper's Bazaar. Após o ataque, Alice e outras integrantes da gangue foram presas.

Alice ficou presa por 18 meses e as operações das Forty Elephant foram muito menores após sua libertação. Durante a reclusão da então líder, as integrantes enfrentavam dificuldades para executarem seus esquemas de furto nas lojas de departamentos. "A mudança na moda favoreceu vestidos menos exuberantes, o que tornou os roubos muito mais difíceis". Eventualmente, as operações da gangue começaram a enfraquecer, até o fim das operações do grupo, no final da década de 1930.

As integrantes da gangue podem ter aproveitado o fato de serem mulheres para cometer os crimes. "As pessoas muitas vezes esperavam que as mulheres fossem mais honestas e cumpridoras da lei, o que teria dado uma vantagem às [Quarenta] Elefantes", diz a historiadora Hallie Rubenhold à BBC.

Nova série relata a participação das Forty Elephants no mundo do crime. A série "A Thousand Blows" (Mil Golpes, em tradução livre) foi disponibilizada na Disney+ no Reino Unido e no Hulu nos Estados Unidos. A trama retrata diferentes personagens lutando pela sobrevivência na área de East End, na cidade de Londres, em 1880. Entre os grupos envolvidos estão as Quarenta Elefantes, que buscam o sucesso em um mundo dominado pelos homens. Ainda não há previsão de lançamento da obra no Brasil.

Veja abaixo trailer da série em que as Forty Elephants são apresentadas (em inglês):