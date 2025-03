Papa Francisco não teve insuficiência respiratória hoje; quadro é estável

Do UOL, em São Paulo

O papa Francisco continua com quadro clínico estável, informou comunicado do Vaticano na tarde de hoje.

O que aconteceu

O papa não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo nas últimas horas. O pontífice permaneceu sem febre, sempre alerta, cooperando com a terapia e orientado, informou o Vaticano.

Na manhã de hoje, o pontífice passou a usar oxigenoterapia de alto fluxo e realizou a fisioterapia respiratória. A ventilação mecânica não invasiva, como planejado, será retomada na parte da noite até amanhã de manhã.

Mais cedo, o Vaticano havia informado que o papa teve uma noite de repouso após sofrer dois episódios de "insuficiência respiratória aguda" ontem. Francisco, 88, está internado no hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, em Roma, com uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O Vaticano também afirmou que o prognóstico do papa continua reservado. Esse termo é utilizado pela medicina para indicar uma possível evolução desfavorável.

O papa enfrenta sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado. Na última vez, ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021, ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.