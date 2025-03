Empresa de Hong Kong Hutchinson afirma que venderá portos no Panamá a consórcio americano

Sob forte pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, a Hutchison, de Hong Kong, anunciou nesta terça-feira (4) que concordou em vender sua participação na operação do Canal do Panamá e em outras instalações portuárias para um consórcio dos EUA.

A CK Hutchison Holdings venderá 90% de suas ações na Panama Ports Company e em vários outros portos para um grupo liderado pela gigante de gestão de ativos BlackRock por 19 bilhões de dólares (111 bilhões de reais).

