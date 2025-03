Corpo de homem é achado em freezer no RS; esposa é suspeita, diz polícia

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul encontrou hoje um corpo carbonizado e esquartejado dentro de um freezer. O crime aconteceu em Balneário Quintão, na cidade de Palmares do Sul, no litoral norte gaúcho. A mulher da vítima é considerada suspeita pela Polícia Civil.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como Milton Prestes da Silva, 55, segundo a Polícia Civil. O corpo foi encontrado pelos agentes na residência da vítima, na rua Visconde de São Leopoldo.

Familiares relataram o desaparecimento do homem na última quinta-feira. Já os vizinhos afirmaram ter observado intensa fumaça saindo da casa no sábado.

Ao questionarem a companheira sobre o paradeiro do marido, ela demonstrou nervosismo aos parentes e fugiu do local de carro. O veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da Lagoa do Quintão horas depois. No porta-malas, os policiais civis encontraram um serrote, uma corda e restos de carvão.

Companheira da vítima é considerada suspeita pela Polícia Civil. A mulher tem 47 anos e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação. No momento, ela segue foragida.

O IGP (Instituto-Geral de Perícias) realizou exames periciais na residência e no automóvel. A polícia está fazendo buscas para encontrar a suspeita e solucionar o crime.