Conheça os "Brasis" representados nas coleções de arte contemporâneas de milionários franceses do luxo

O sociólogo brasileiro Henrique Grimaldi é especialista nas relações entre a indústria da moda, principalmente de luxo, com o mercado de arte contemporânea. Em suas pesquisas, acabou descobrindo obras de artistas brasileiros que revelam "os Brasis representados" nessas importantes coleções privadas internacionais, como a do milionário francês François Pinault

Henrique Grimaldi é pesquisador, doutor em sociologia pela Unicamp e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O interesse dele pela relação entre indústria da moda e arte contemporânea começou no mestrado. O momento de formação dos grandes conglomerados do luxo (LVMH, Kering et Richmont) no final dos anos 1980 foi o foco dessa primeira pesquisa.

"Na ocasião, eu me interessei por um grupo de jovens designers de moda que foram depois fagocitados pela indústria do luxo. Jovens estilistas de vanguarda que foram cooptados para insuflar nova energia nas antigas casas de costura francesas e italianas", lembra. Ele faz referência a John Galliano, estilista da Givenchy e depois da Dior; Tom Ford, da Gucci, Marc Jacobs, da Louis Vuitton; e Alexander McQueen, da Givenchy.

"A hipótese que eu trabalhei era que ao reclamar um estado de artista para esses estilistas de moda, longe de se assinalar uma relativa Independência dos interesses e influências comerciais, se reafirmava esses interesses", indica.

Indústria do luxo e arte contemporânea

No doutorado, a pesquisa aprofundou as nuances dessa relação entre a indústria da moda, luxo e arte contemporânea a partir do momento de consolidação das primeiras fundações, museus e coleções criados por milionários do setor e mantidos pelo capital privado, a partir dos anos 2005. Entre as instituições estudadas, estão a Fundação Louis Vuitton e a Coleção Pinault - Bourse du Commerce, em Paris.

O sociólogo lembra que não há "nada de novo nessa relação entre arte e moda. Os estilistas sempre se utilizaram da associação com a arte, seja consumindo, seja exibindo como uma forma de produzir uma distinção".

Por isso, os consumidores compram objetos caríssimos, não pela utilidade que têm, mas pelo que representam e é uma maneira de "distinguir-se ante uma massa cada vez mais indiferenciada de sujeitos e produtos". O pesquisador resume dizendo que "a raiz do interesse das indústrias que operam no mercado simbólico, como o luxo, pela arte contemporânea é a noção adquirida de que hoje há uma inseparabilidade entre consumo, cultura, estilo de vida".

Essa relação, que pode ditar gostos, tendências e inflacionar o mercado de arte, tem um impacto positivo em um momento de globalização dos mercados, de uma retração dos investimentos públicos no setor cultural e a entrada maior de um capital privado do luxo.

"No momento em que, por exemplo, coleções públicas possuem muitas restrições orçamentárias, muitas vezes são esses grandes mecenas, esses grandes colecionadores, que ajudam, no final das contas, a concretizar certas visões, a concretizar certos projetos expositivos", salienta.

Arte contemporânea brasileira e mundialização

"Para a venda: arte contemporânea brasileira e a mundialização" é o tema da atual etapa da pesquisa de Henrique Grimaldi. O trabalho é focado principalmente na Coleção Pinault - Bourse du Commerce, que pertence ao empresário e milionário francês do luxo François Pinault, mas também em estudos de caso da Fundação Louis Vuitton e da Fundação Cartier.

Henrique Grimaldi chama este recorte brasileiro da pesquisa "de um achado colateral". Ele achou os artistas brasileiros quando começou "a mapear quais são os artistas, a traçar esses perfis colecionistas".

Mas para responder quais são os "Brasis" presentes nessas coleções, o sociólogo faz uma comparação com duas coleções. A Fundação Cartier, que tem uma tradição antiga com a arte brasileira, tem um papel muito importante porque trouxe pela primeira vez para a França pessoas que nunca tinham saído do Brasil e que, ao entrar para sua coleção, "se tornaram artistas contemporâneos". O professor da UFJF cita nomes como Véio, Isabel Mendes da Cunha, José Bezerra, Cláudia Andujar, Adriana Varejão ou Alair Gomes.

Já a Coleção Pinault espelha um movimento mais contemporâneo, com nomes mais jovens, que saem um pouco do esperado. De acordo com Grimaldi, artistas "de grife brasileiros" como Cildo Meireles, Tunga, Beatriz Milhazes ou Vik Muniz, não integram essa que é uma das maiores coleções de arte contemporânea do mundo.

No acervo da Coleção Pinault, exposto alternadamente em mostras na Bolsa do Comércio inaugurada em 2021, "a gente vai encontrar outras abordagens, como Paulo Nazareth, Antônio Obá, Lucas Arruda". Henrique Grimaldi explica que a presença desses artistas "vem de um duplo movimento: uma descoberta da arte brasileira pelas galerias internacionais, mas também de uma internacionalização das galerias nacionais. Isso altera o tipo de arte brasileira que circula".

A entrada desses jovens nesses importantes acervos, claro, "cria uma vitrine muito importante para a arte brasileira e permite que a arte brasileira, sobretudo contemporânea, adentre espaços que muitas vezes antes eram interditos", contribuindo para sua internacionalização.

Clique na imagem principal para ouvir a entrevista completa de Henrique Grimaldi.