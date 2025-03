Congregação religiosa reconhece responsabilidade em escândalo de agressões em escola onde estudavam filhos do premiê francês

A congregação dos padres de Bétharram, durante muito tempo à frente de um renomado estabelecimento católico do sudoeste de França, reconheceu nesta terça-feira (4) sua "responsabilidade" em um vasto escândalo de agressões físicas e sexuais. A instituição também anunciou reparações financeiras consideradas "um imenso alívio pelas vítimas".

O escândalo comove a opinião pública francesa há semanas e chegou até a alta cúpula do governo, abalando a reputação do primeiro-ministro francês, François Bayrou. Autoridades garantem ter advertido o líder centrista nos anos 1990 quando as primeiras denúncias de violências na escola católica privada de Notre-Dame de Bétharram vieram à tona, no sudoeste da França, seu reduto eleitoral. Na época, Bayrou era ministro da Educação, mas afirma jamais ter tido conhecimento sobre os casos na instituição onde estudaram seus próprios filhos.

Entre as várias medidas anunciadas nesta terça-feira pela congregação está o lançamento de uma comissão de investigação independente para identificar "abusos massivos" cometidos durante décadas. Mais de 150 denúncias de agressões físicas e sexuais foram registradas na escola entre os anos 1950 e 2000; grande parte delas prescreveu.

A futura comissão recolherá depoimentos das vítimas não apenas na França, mas em "em diferentes países", onde a congregação tem estabelecimentos e "poderá analisar os arquivos", anunciou o padre Laurent Bacho, responsável pelo escritório de "escuta" da instituição. Segundo ele, serão colocadas em prática ferramentas para evitar uma nova "cegueira" dentro da congregação.

Bacho também anunciou a criação de um novo fundo de compensação para as vítimas das violências prescritas cometidas por laicos, já que o sistema colocado em prática pela Igreja Católica desde 2021 se limita a crimes cometidos por religiosos. Segundo ele, o dinheiro das indenizações virá da "vendas de alguns imóveis" da congregação.

"A reparação financeira é importante porque ela dá peso às nossas palavras", afirmou o religioso. Diante do silêncio da congregação, Bacho afirmou que se sente "responsável" pelo "sofrimento dessas crianças destruídas".

Violências durante décadas

Além de religiosos, funcionários laicos de Notre-Dame-de-Bétharram também são apontados como responsáveis por agressões físicas e sexuais de crianças e adolescentes desta escola. As violências ocorreram durante décadas e foram abafadas por políticos e personalidades locais. No início deste mês, uma antiga professora da instituição revelou às mídias francesas que ela e a esposa de Bayrou, que ensinava catequismo na escola, testemunharam cenas de agressão, mas não as denunciaram.

Depois que novos depoimentos vieram à tona, no ano passado, o Ministério Público de Pau, cidade nas proximidades da escola, abriu uma nova investigação neste mês. Um antigo supervisor da instituição foi indiciado e colocado em prisão preventiva.

Na segunda-feira (3), as investigações sobre duas denúncias feitas por dois deputados da esquerda radical à Corte de Justiça da República da França contra a inação do primeiro-ministro foram encerradas. Segundo o procurador Rémy Heitz nenhuma "infração relevante" foi encontrada.

Na última semana, a revista francesa L'Express revelou que, nos anos 1990 Bayrou fazia parte de uma comissão de "apoio" à escola na qual seus próprios filhos estudaram. Na época ministro da Educação, ele chegou a realizar uma visita à instituição, destaca a matéria.

No entanto, o chefe de governo insistiu em diversas ocasiões jamais ter sido informado sobre os casos de violência no local. Um dos filhos de Bayrou estudava na mesma classe de um aluno que perdeu a audição após ter sido agredido por um professor de Notre-Dame-de-Bétharram. "Na época, fiquei furioso com a sua falta de reação", disse o pai do ex-estudante ao jornal Médiapart.

Medidas "insuficientes"

O coletivo de vítimas de violências de Notre-Dame-de-Bétharram declarou nesta terça-feira seu "imenso alívio" com as medidas anunciadas pela congregação de religiosos da instituição. "Hoje estamos dando mais um passo no processo de reconhecimento das vítimas de agressões porque, até agora, a congregação se recusava a assumir sua responsabilidade em relação aos laicos", declarou o porta-voz do grupo, Alain Esquerre.

No entanto, para ele, as iniciativas anunciadas são insuficientes. "É preciso acompanhar as vítimas das violências perpetradas neste estabelecimento", afirma. Além disso, Esquerre lamenta um posicionamento "forçado e tardio" da parte de uma "congregação encurralada", que "devia ter reconhecido" as suas responsabilidades "há décadas".

(RFI com AFP)