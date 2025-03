Com chegada das tarifas de Trump, empresas se preparam para mais incertezas

Por David Gaffen

(Reuters) - Executivos de empresas têm enfrentado um estado de limbo em relação aos planos instáveis de Donald Trump de impor elevadas tarifas desde que o presidente norte-americano assumiu o cargo em janeiro. O anúncio de terça-feira não põe fim a essa incerteza.

O presidente dos EUA, Trump, anunciou na terça-feira que irá impor tarifas de 25% sobre os dois maiores parceiros comerciais do país, Canadá e México, uma medida que economistas esperam que aumente os custos para as empresas norte-americanas que arcarão com o custo dessas tarifas.

A perspectiva de grandes taxas sobre as importações estrangeiras dominou as discussões das empresas norte-americanas este ano. Desde o início de 2025, mais de 750 das maiores empresas dos EUA discutiram o assunto em eventos para investidores ou em teleconferências de resultados, de acordo com dados da LSEG.

Nas últimas semanas, algumas empresas correram para se antecipar às tarifas com a pré-encomenda de produtos, mas até agora os executivos têm adotado uma abordagem de esperar para ver os investimentos e despesas, já que Trump alterou seus planos de tarifas várias vezes desde que reassumiu o cargo.

Embora o anúncio de terça-feira acrescente alguma clareza, não é o fim da história. Trump já prometeu tarifas adicionais sobre a União Europeia e investigações sobre as importações de cobre e madeira serrada que resultam em taxas sobre esses produtos. Além disso, outras nações prometeram retaliação após tentarem negociar com Trump, o que poderia ameaçar ainda mais o comércio global.

"A incerteza continua", disse David Young, executivo do Conference Board, um grupo empresarial global. "As decisões estão sendo adiadas e adiadas... há um certo grau de paralisia."

Executivos tentaram tranquilizar os investidores quanto à capacidade de mitigar ou repassar os custos adicionais, mas alguns também expressaram sua frustração com as inúmeras mudanças de política da Casa Branca.

"Com relação às tarifas, acho que o palpite de vocês é tão bom quanto o meu. As coisas continuam mudando dia após dia", disse Hilton Schlosberg, co-CEO da Monster Beverage, a analistas em uma teleconferência de resultados da empresa em 27 de fevereiro.

MINANDO A CONFIANÇA

A incerteza prejudicou a confiança das empresas e dos consumidores nas últimas semanas, depois de ter melhorado inicialmente após a reeleição de Trump. O ISM Manufacturing Index, um importante índice do sentimento dos fabricantes, mostrou um aumento acentuado nas expectativas de inflação em fevereiro, com os fornecedores citando as tarifas várias vezes.

A confiança do consumidor dos EUA caiu para o nível mais baixo em oito meses em fevereiro, com o aumento das expectativas de inflação. Os grandes varejistas Walmart e Lowe's alertaram sobre a desaceleração da demanda.

"É a incerteza que está alimentando a angústia dos clientes", disse o CEO da Autodesk, Andrew Anagnost, aos investidores. "É isso que queremos superar. Queremos mudar para a certeza (na) política... a incerteza não é algo com que nossos clientes queiram trabalhar"

Assessores e apoiadores de Trump disseram que seu objetivo é trazer mais manufatura para os Estados Unidos para reduzir o déficit comercial recorde do país.

"Embora (elas sejam) inflacionárias e possam prejudicar no curto prazo, as tarifas serão boas para os empregos norte-americanos no longo prazo", disse Justus Parmar, CEO da Fortuna Investments.

Algumas empresas disseram que poderiam transferir parte da fabricação para os Estados Unidos, incluindo a Honda e a Pfizer, mas isso poderia aumentar os custos.

Outras empresas fizeram encomendas antecipadas em janeiro, antes das pesadas tarifas, mas fornecedores entrevistados pela Reuters disseram que, na melhor das hipóteses, essa é uma estratégia de curto prazo, pois preferem não manter estoques extras devido à incerteza quanto à demanda.

(Reportagem de David Gaffen; reportagem adicional de Kalea Hall em Detroit e Seher Dareen em Bengaluru)