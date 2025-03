Chuva alaga ruas e derruba muro em Manaus; homem some após cair em bueiro

Do UOL, em São Paulo

A forte chuva que atingiu Manaus hoje alagou ruas e causou transtornos para os moradores da capital amazonense.

O que aconteceu

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra crianças andando em uma rua com água na cintura. Outra gravação mostra motoristas tentando passar com os veículos em meio a ruas inundadas.

Um muro desabou na zona centro-sul de Manaus, informou a prefeitura. Ao todo, foram contabilizadas 14 ocorrências pelas chuvas na cidade, sendo oito relacionadas a alagamento.

No momento, a capital amazonense está em estado de atenção. A situação indica que ocorrências atingem a cidade e há certeza de incidentes de alto impacto em curto prazo, segundo o CCC (Centro de Operação da Cidade).

Muita chuva na cidade de Manaus nesta 3a feira de Carnaval.

Muitos pontos alagados em diversos bairros da cidade pela falta adequada de drenagem e saneamento.

Prefeito David Almeida quer fazer empréstimo de R$ 2 bilhões.

Para que? Espero que haja planejamento para a drenagem. pic.twitter.com/0oIpHgTi1R -- Zé Ricardo (@ZeRicardoAM) March 4, 2025

Os bombeiros buscam por um homem que caiu em um bueiro no bairro Jorge Teixeira. O UOL tenta contato com a corporação para mais informações sobre as ocorrências durante a chuva.

A previsão para amanhã também é de chuva em Manaus durante o dia e a noite, segundo a agência Climatempo. Os termômetros devem registrar entre 25°C e 29°C.