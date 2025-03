Christiane Torloni desabafa após assalto no Rio e confessa medo de sair: 'Refém da bandidagem'

A atriz Christiane Torloni, 68, fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 4, após ter sido assaltada. A artista afirmou que teve o cordão roubado ao sair para andar de bicicleta no Rio de Janeiro e que sente medo de sair novamente de casa. Os comentários motivaram mais de 6 mil comentários até a noite desta terça.

"Resolvi ficar no Rio de Janeiro para poder curtir essa cidade incrível, maravilhosa. Cidade para a qual tantas pessoas vêm em busca de curtir um pouco o carnaval. Mas é uma cidade que está implacavelmente refém da bandidagem", disse.

"É triste, cara. Você vai na rua, dar sua volta de bicicleta numa das regiões consideradas mais caras do Rio de Janeiro, com imposto sobre imposto. Você vai dar sua volta de bicicleta e quase morre porque te arrancam um mísero fiozinho do pescoço, que não é nada, que só tinha valor emocional, foi meu filho que me deu", contou.

A atriz afirmou que não pretende mais sair de casa nos próximos dias. "Aí, você volta para casa assustada, amuada, e passa o resto do carnaval trancada em casa, apesar de estar em um lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo, com medo."

"A gente lutou por tanta coisa, pela democracia, pela justiça social e fica aí feito a Carolina (canção de Chico Buarque) vendo o carnaval passar pela janela, mas com medo de sair na rua."

Christiane Torloni anunciou a saída da Globo em abril do ano passado, após quase 50 anos na emissora. A atriz viralizou nas redes sociais ao voltar ao Rock in Rio 2024 para reeditar o meme É dia de Rock, Bebê, desta vez para uma marca. Agora ela vem se dedicando ao teatro e está engajada em temas sociais, como a causa dos povos originários na Amazônia.