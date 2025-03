China suspende fornecedores de soja dos EUA, intensifica retaliação contra tarifas de Trump

Por Mei Mei Chu e Ella Cao

PEQUIM (Reuters) - A China suspendeu nesta terça-feira licenças de importação de soja de três empresas norte-americanas e interrompeu as importações de madeira serrada dos EUA, intensificando a retaliação depois que os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais sobre produtos chineses.

No início do dia, a China também impôs taxas de importação no valor de US$21 bilhões em produtos agrícolas e alimentícios dos EUA, incluindo soja, trigo, carne e algodão.

As três empresas norte-americanas afetadas pela suspensão das licenças são a cooperativa de agricultores CHS Inc, a exportadora global de grãos Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC e a operadora de terminais de exportação de grãos EGT, informou o departamento de alfândega da China em comunicado.

A alfândega disse que detectou cravagem e agente de revestimento de sementes na soja importada dos EUA, enquanto a suspensão das importações de madeira serrada dos EUA ocorreu devido à detecção de pequenos vermes, aspergillus e outras pragas.

Os representantes da Louis Dreyfus, CHS e Bunge Global, que detém participação na EGT, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

As medidas retaliatórias de Pequim foram em resposta à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifa extra de 10% sobre a China, com vigência a partir de terça-feira, resultando em uma tarifa cumulativa de 20% em resposta ao que a Casa Branca considera a inação chinesa em relação aos fluxos de drogas.

Cerca de metade das exportações de soja dos EUA é enviada para a China, totalizando quase US$12,8 bilhões em comércio em 2024, de acordo com o US Census Bureau.

A suspensão da madeira serrada dos EUA foi uma resposta direta à decisão de Trump, em 1º de março, de ordenar uma investigação comercial sobre a madeira serrada importada. Trump havia dito anteriormente a repórteres que estava pensando em impor uma tarifa de 25% sobre a madeira serrada e produtos florestais.

A China é um dos maiores importadores de produtos de madeira do mundo e o terceiro maior destino da madeira serrada dos EUA. O país importou cerca de US$850 milhões em produtos madeireiros dos EUA em 2024, de acordo com dados da alfândega chinesa.

PUNIÇÃO AOS AGRICULTORES

As taxas adicionais impostas pela China na terça-feira incluíram uma tarifa de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão dos EUA e uma taxa extra de 10% sobre as importações de soja, sorgo, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas e legumes e laticínios dos EUA, em vigor a partir de 10 de março.

A suspensão dos três exportadores de soja, além das tarifas de importação mais altas, restringirá ainda mais as importações da semente oleaginosa para a China.

(Reportagem de Mei Mei Chu e Ella Cao em Pequim, Gus Trompiz em Paris)