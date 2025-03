China: PMI composto vai a 51,5 em fevereiro, mais alto em três meses, segundo S&P Global/Caixin

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China subiu de 51,0 pontos em janeiro para 51,4 em fevereiro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin divulgada nesta terça-feira, 4. Já o PMI composto da China, que engloba serviços e indústria, subiu de 51,1 em janeiro para 51,5 em fevereiro, nível mais alto dos últimos três meses, segundo o levantamento.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

Em nota, a economista sênior da Caixin, Wang Zhe, destacou o clima de otimismo entre as empresas chinesas, citando a "dinâmica robusta" de consumo durante o feriado do Ano Novo chinês e as inovações tecnológicas em alguns setores do país.

"No entanto, a economia da China ainda enfrenta desafios significativos, com as crescentes incertezas no emprego e no rendimento das famílias. O mês de março representa um momento crítico para os políticos chineses", diz a economista.