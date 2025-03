Camisa de Beckenbauer será pendurada no teto do estádio do Bayern

04/03/2025 08h37 Após ter "aposentado" o número 5 do lendário Franz Beckenbauer, falecido em janeiro de 2024, o Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira (4) que irá pendurar uma camisa gigante no teto da Allianz Arena como homenagem ao 'Kaiser'. É a primeira vez que o gigante alemão aposenta um número e pendura uma camisa em seu estádio de futebol, embora no basquete, esporte em que este tipo de homenagem é mais habitual, já existam os precedentes dos números 6 e 24, usadas pelos ícones Steffen Hamann e Demond Greene. "Estamos felizes pelo clube homenagear Franz Beckenbauer desta forma extraordinária na Allianz Arena, depois que os nossos sócios decidiram na Assembleia Geral Anual que o número 5 já não seria mais usado no futuro", declarou o presidente do Bayern, Herbert Hainer, citado em comunicado. "A homenagem a este ícone do futebol poderá ser vista pela primeira vez no jogo de amanhã [quarta-feira] pela Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen", confirmou o clube bávaro. A camisa gigante terá 15 metros de comprimento e dez de largura e nas costas estarão estampados o número 5 e o nome de Beckenbauer. Esta iniciativa também faz parte das comemorações do 125º aniversário de fundação do Bayern. Falecido em 7 de janeiro de 2024, Franz Beckenbauer marcou a história do Bayern de Munique, primeiro como jogador, ganhando três Copas da Europa (hoje Liga dos Campeões), em 1974, 1975 e 1976. Depois, como dirigente, foi um dos grandes incentivadores da construção do atual estádio, a Allianz Arena, que desde 2005 substituiu o Estádio Olímpico de Munique. O endereço do estádio também foi alterado. Desde 1º de janeiro deste ano, passou a ser o número 5 da praça Franz-Beckenbauer. tba/smr/mcd/avl/cb © Agence France-Presse