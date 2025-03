Brent atinge mínima de 6 meses com planos da Opep+, tarifas dos EUA e pausa na ajuda à Ucrânia

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram para mínimas de vários meses nesta terça-feira, após relatos de que a Opep+ planeja continuar com os aumentos de produção em abril, enquanto também sofreram pressão adicional das tarifas impostas pelos EUA sobre Canadá, México e China, além das tarifas retaliatórias de Pequim.

Os futuros do Brent caíam com queda de 0,75 dólar, ou 0,8%, a US$71,04 por barril. A mínima da sessão foi de US$69,75 o barril, o valor mais baixo desde setembro.

O petróleo bruto dos EUA (WTI) recuou 0,11 dólar, ou 0,2%, a US$68,26/barril. O índice de referência chegou a cair mais cedo para US$66,77 por barril, no menor patamar desde novembro.

A Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, incluindo a Rússia, decidiram na segunda-feira prosseguir com um aumento planejado de produção de petróleo de abril de 138.000 barris por dia, o primeiro desde 2022.

A mudança pegou o mercado de surpresa, disse Bjarne Schieldrop, analista chefe de commodities da SEB.

"A mudança na estratégia da Opep sugere que eles estão priorizando a política em vez dos preços. Essa política provavelmente está conectada com as negociações de Donald Trump", disse Schieldrop, referindo-se aos apelos do presidente dos EUA por preços mais baixos do petróleo.

As tarifas dos EUA de 25% sobre as importações do Canadá e México entraram em vigor nesta terça-feira, enquanto as tarifas sobre as importações de bens chineses foram aumentadas de 10% para 20%.

Analistas esperam que as tarifas restrinjam a atividade econômica e a demanda por energia, impactando os preços do petróleo.

Quando as tarifas dos EUA entraram em vigor na terça-feira, a China retaliou rapidamente, anunciando aumentos de 10 a 15% nas taxas de importação que abrangem uma série de produtos agrícolas e alimentícios norte-americanos, além de colocar 25 empresas dos EUA sob restrições de exportação e investimento.

Os preços se estabilizaram mais tarde na sessão, à medida que algumas das preocupações iniciais sobre as tarifas diminuíram.

Além disso, algumas tensões geopolíticas se moderaram depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse nesta terça-feira que lamentava o confronto da semana passada com Donald Trump na Sala Oval, acrescentando que Kiev estava pronta para sentar-se à mesa de negociações o mais rápido possível.

A declaração veio depois que Trump decidiu pausar toda a ajuda militar dos EUA à Ucrânia.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York, Anna Hirtenstein em Londres, Colleen Howe em Pequim e Emily Chow em Cingapura)