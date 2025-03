Borussia Dortmund e Lille empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

Jogando na Alemanha, Borussia Dortmund e Lille empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (4), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, deixando a definição do confronto totalmente aberta para a volta, no dia 12 de março, na França.

Karim Adeyemi abriu o placar para os alemães aos 22 minutos, aproveitando sobra de bola na entrada da área com um chute rasteiro no canto direito.

Mas o Lille, longe de se render, resistiu e aproveitou sua oportunidade para empatar com Hakon Arnar Haraldsson (68'), que ficou mano a mano com o goleiro após passe de Jonathan e mandou a bola para as redes.

O empate deixou um sabor amargo para o Dortmund, que ainda perdeu o lateral Daniel Svensson por lesão a dez minutos do apito final.

Apenas o décimo colocado na Bundesliga e já eliminado da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund teve mais alegrias nesta temporada na Champions, mas agora terá que lutar pela sobrevivência jogando em Lille.

Já o time francês, que venceu grandes como Real Madrid e Atlético de Madrid no torneio continental, tentará surpreender mais um adversário favorito para avançar.

Quem se classificar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Barcelona e Benfica, que fazem o jogo de volta nesta quarta-feira (5), em Lisboa.

