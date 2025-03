Bolsas da Europa operam em queda, puxada por recuo de ações de montadoras e tarifas dos EUA

As bolsas europeias operam em queda na manhã desta terça-feira, 4, enquanto os investidores processavam as implicações das tarifas comerciais impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e acompanhavam movimentos retaliatórios internacionais, como a China.

Por volta das 8h01 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,19%, a 556.41 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,28%, enquanto a de Paris perdia 1,15% e a de Frankfurt cedia 2,10%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham quedas de 2,33%, 2,22% e 0,90%, respectivamente.

De acordo com o Swissquote Bank, os investidores na Europa estão preocupados desde o início da semana com a sobretaxação para importações do Canadá e México nos Estados Unidos, que entra em vigor nesta terça-feira, já que tarifas de até 25% devem atingir produtos europeus em um futuro próximo. O presidente americano disse que o objetivo era atingir, em especial, o setor automotivo da Europa.

Segundo a Quilter Investors, uma queda nos papéis das montadoras europeias acontecia por conta da política tarifária, já que, somado ao temor, embora os principais fabricantes da Europa tenham fábricas nos EUA, eles dependem de uma cadeia de suprimentos estabelecida que importa peças do Canadá e do México.

No horário citado, a ação da italiana Ferrari amargurava queda de 2,20%, a alemã Volkswagen perdia 3,85%, a sueca Volvo recuava 3,29%, enquanto a francesa Renault cedia 4,59%.

Investidores também seguem acompanhando os desdobramentos do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. De acordo com o CaixaBank Research, na zona do euro, um "sentimento otimista" foi renovado, com esperanças de que um cessar-fogo para o conflito na Europa Oriental seja alcançado.