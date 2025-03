Barreiras é palco de tradicional festa de carnaval no interior baiano

Um dos maiores e mais tradicionais carnavais do interior da Bahia acontece em Barreiras. A cidade recebe cerca de 300 mil foliões do Oeste Baiano, Piauí, Tocantins, Goiás e Brasília, que se divertem em três circuitos.

O mais agitado é o Aguinaldo Pereira, montado na BR-242. Por uma extensão de dois quilômetros, passam os trios elétricos com atrações nacionais, que promovem uma verdadeira maratona de axé, pagode, arrocha e outros ritmos.

Notícias relacionadas:

Já o Circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico da cidade, resgata a essência dos antigos carnavais. Blocos tradicionais, bailes de salão, apresentações de fanfarras, orquestras e grupos de percussão garantem um ambiente familiar. Marchinhas e clássicos do samba embalam os foliões em uma experiência nostálgica e animada.

O Bloco da Rola é um dos mais tradicionais e completa 55 anos. Segundo a diretora, Carla Macedo, o bloco arrasta uma multidão formada por gente de diferentes gerações.

"É um bloco que possui uma música própria, né? Uma música que é cantada pelos foliões, com muita alegria. 'Olha a rola, olha a rola, olha a rola, fogo pagou'. E essa música explica o nome do bloco, né? Que faz referência a um pássaro e também que faz referência à liberdade, ao respeito às diferenças. Então, o bloco tem toda essa ideia de democracia. É um bloco lindo (...) O bloco diz não a todo tipo de preconceito, então é essa mensagem que o bloco leva. A mensagem da alegria, a mensagem do não preconceito, a mensagem da folia com respeito às diferenças".

O secretário de cultura de Barreiras, Virgulino de Lima Pinto, diz que o carnaval está ligado à própria história da cidade.

"Barreiras tem 133 anos e o nosso carnaval é um carnaval centenário. Desde a época dos clubes, dos carros alegóricos, que faziam uma disputa. Era muito acirrada a disputa para saber qual era o carro melhor, mais bonito, qual era o clube que fazia a festa mais bonita. Então, assim, o carnaval realmente é um carnaval centenário".

Atualmente, além de movimentar o turismo, a festa aquece a economia local, impulsionando setores como comércio, hotelaria e gastronomia. A grande novidade deste ano é o Circuito Rio de Ondas, que acontece durante o dia no balneário Três Bocas. Com um palco montado às margens do rio, o espaço oferece uma alternativa para quem deseja curtir o carnaval em meio à natureza, em um dos cenários mais belos do Oeste Baiano.