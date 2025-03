Atentado suicida mata pelo menos 9 pessoas no noroeste do Paquistão, diz polícia

Por Saud Mehsud

DERA ISMAIL KHAN, PAQUISTÃO (Reuters) - Um atentado a bomba suicida destruiu uma instalação de segurança no noroeste do Paquistão nesta terça-feira, matando pelo menos nove civis, segundo a polícia.

Zia u Din, chefe da força policial no distrito de Bannu, no norte do país, disse que a explosão também feriu 18 pessoas, acrescentando que os números não incluíam nenhuma vítima da força de segurança.

As autoridades policiais disseram que a explosão foi provavelmente causada por um veículo carregado de explosivos.

Não ficou imediatamente claro quem estava por trás da explosão. Os ataques do grupo militante islâmico Talibã paquistanês (TTP) aumentaram nos últimos anos contra a polícia e militares paquistaneses em áreas próximas à fronteira com o Afeganistão.

Ali Amin Gandapur, ministro-chefe de Khyber Pakhtunkhwa, a província fronteiriça onde ocorreu a explosão, condenou o incidente e disse que havia solicitado um relatório aos altos funcionários da polícia sobre a explosão.

(Reportagem de Saud Mehsud em Dera Ismail Khan; redação de Charlotte Greenfield)