Wall Street fecha em queda com confirmação de tarifas de 25% de Trump e produção industrial em queda

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíram na segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump anunciou o início das tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, e depois que dados mostraram uma ligeira queda na produção industrial dos EUA.

As ações caíram após uma pesquisa do ISM e ampliaram as perdas depois que Trump disse que as tarifas de 25% sobre o Canadá e o México entrarão em vigor na terça-feira, com tarifas recíprocas a partir de 2 de abril. Ele disse que os países da América do Norte "não tinham mais espaço" para evitar as tarifas.

A pesquisa do ISM mostrou que o PMI do setor industrial caiu para 50,3 no mês passado, de 50,9 em janeiro, enquanto o índice prospectivo de novos pedidos ficou em 48,6 em fevereiro, de 55,1 em janeiro.

"Acho que é mais uma continuação de uma série de notícias econômicas ruins que tendem a diminuir um pouco o otimismo que vimos nos lucros do quarto trimestre que foram divulgados, que foram muito bons", disse James St. Aubin, diretor de investimentos da Ocean Park Asset Management, em Santa Monica, Califórnia.

"Há muita incerteza quanto à política de Trump. Certamente, as demissões fazem parte disso, mas também a política comercial. Acho que tudo isso está trabalhando contra a confiança, forçando esse tipo de mentalidade de copo meio cheio a ficar em segundo plano e trazendo à tona um pouco da mentalidade de copo meio vazio, que vem e vai."

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 1,75%, para 5.850,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 2,64%, para 18.350,19 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 1,47%, para 43.197,30 pontos.

Relatórios recentes sobre o abrandamento da demanda do consumidor geraram temores de uma desaceleração econômica e de uma inflação mais alta. Trump ameaçou com uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China a partir de terça-feira, o que poderia provocar uma retaliação de Pequim.

As ações de empresas chinesas listadas nos EUA caíram, com a Nio e a JD.com caindo cerca de 6% e 1%, respectivamente.