UE propõe flexibilização em metas de emissão de CO2 para montadoras

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia cedeu à pressão das montadoras europeias na segunda-feira, dando a elas três anos, em vez de apenas um, para atingir as novas metas de emissão de CO2 para seus carros e vans.

A UE reduziu significativamente seu limite de emissões de dióxido de carbono automotivo este ano, o que significa que pelo menos um quinto de todas as vendas da maioria das montadoras deve ser de veículos elétricos (VEs) para evitar multas pesadas. O objetivo final é zero emissões em 2035.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse após se reunir com executivos do setor automotivo, sindicatos e grupos de pressão na segunda-feira que o corpo executivo da UE proporá no final deste mês permitir a conformidade ao longo de três anos, em vez de apenas em 2025.

Atingir as metas e evitar multas relacionadas depende da venda de mais veículos elétricos, um segmento em que as montadoras europeias ficam atrás das rivais chinesas e norte-americanas.

As ações das montadoras europeias, incluindo Volkswagen, Renault, BMW e Mercedes-Benz, subiram entre 1,5% e 4% após os comentários de von der Leyen.

"As metas permanecem as mesmas. Eles precisam cumprir as metas, mas isso significa mais espaço para a indústria respirar", disse von der Leyen em uma entrevista coletiva, acrescentando que a proposta ainda exigirá aprovação dos governos da UE e do Parlamento Europeu.

A conformidade agora seria baseada nas emissões médias de uma montadora no período de 2025 a 2027.

As montadoras da UE, que foram atingidas por queda na demanda e fechamentos de fábricas, e agora estão se preparando para tarifas dos EUA, pediram à Comissão que concedesse alívio de multas que, segundo elas, podem chegar a 15 bilhões de euros (US$ 15,7 bilhões) até 2025.

A Itália e a República Tcheca, que pressionaram por uma flexibilização das penalidades, receberam bem a proposta. O ministro da Indústria italiano, Adolfo Urso, disse que isso significava que a indústria automobilística europeia havia sido salva, embora o ministro dos Transportes tcheco, Martin Kupka, tenha dito que seu país pressionaria por uma extensão de cinco anos.

A Renault disse que a abordagem flexível da Comissão permitiria que as montadoras da UE reduzissem as emissões e permanecessem competitivas à medida que o mercado de VEs aumenta.

Sigrid de Vries, diretor geral da associação de fabricantes de automóveis europeus ACEA, disse que a proposta era positiva, mas que o cumprimento das metas ainda seria muito desafiador. Matthias Zink, presidente da associação de fornecedores de automóveis europeus CLEPA, disse que a proposta oferecia "alívio limitado".