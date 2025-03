Trump diz que cogita negociar acordo de livre comércio com Argentina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que considera a possibilidade de firmar um acordo de livre comércio com a Argentina.

O que aconteceu

Trump sinaliza interesse em um acordo direto com a Argentina. A declaração foi feita a repórteres na Casa Branca, onde o presidente norte-americano também elogiou o presidente argentino Javier Milei, chamando-o de "grande líder".

A fala surge dias após Milei afirmar que poderia retirar a Argentina do Mercosul caso fosse necessário para avançar nas negociações com os EUA. Anteontem, Milei disse que o bloco sul-americano "só serviu para enriquecer os industriais brasileiros" e que um acordo com os Estados Unidos seria uma "oportunidade histórica".

Milei quer se afastar do Mercosul. O presidente argentino questiona os benefícios do acordo Mercosul-União Europeia. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou que a melhor estratégia para a região é manter um bloco forte na América do Sul para negociar com potências globais.

*Com informações da Reuters e DW Brasil