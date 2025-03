Trump confirma tarifa de 25% a Canadá e México: 'Não há margem de manobra'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a tarifa de 25% sobre produtos de Canadá e México entra em vigor amanhã e "não há margem" de manobra para os países.

O que aconteceu

Trump disse a jornalistas que as tarifas estão prontas. O republicano havia definido a taxação em janeiro, mas a suspendeu no início do mês passado para que os países chegassem a um acordo. Na ocasião, Canadá e México se comprometeram a reforçar a segurança nas fronteiras com os EUA para coibir o tráfico de drogas.

A pausa expira em poucas horas. As novas tarifas sobre a importação de produtos canadenses e mexicanos devem entrar em vigor após a meia-noite local.

O presidente americano afirmou na rede Truth Social, na semana passada, que drogas continuavam entrando nos EUA "a níveis muito altos e inaceitáveis". Trump referiu-se, sobretudo, ao fentanil, um opioide sintético que mata milhares de pessoas de overdose por ano nos Estados Unidos.

O republicano também acusa os vizinhos de não fazerem o suficiente para deter a migração irregular. Canadá e México são dois países parceiros dos EUA no tratado de livre-comércio T-MEC.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, avaliou as tarifas como uma "ameaça existencial". Joly também pontuou que "milhares de empregos estão em jogo" no país.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pede "coragem, serenidade e paciência", mas alerta que o país está preparado. "Qualquer que seja a decisão, temos um plano", disse a mandatária nesta segunda-feira, em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

O México entregou aos Estados Unidos narcotraficantes conhecidos na semana passada. Também enviou milhares de militares para a fronteira nas últimas semanas, entre outras medidas, em uma tentativa de evitar a imposição das tarifas.

(Com AFP e CNN)