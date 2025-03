STF confirma por unanimidade decisão de Dino que liberou emendas

Por unanimidade, o STF (Supremo Tribunal Federal) referendou hoje a decisão do ministro Flávio Dino que homologou um plano de trabalho para dar transparência às emendas parlamentares.

O que aconteceu

Os Poderes Executivo e Legislativo elaboraram um plano em conjunto e apresentaram ao Supremo. Foram estabelecidos prazos para implementação das novas diretrizes, que pretendem dar mais transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares.

Na semana passada, o relator do caso, Flávio Dino, aprovou o plano e o submeteu ao plenário do STF. O ministro André Mendonça votou por último, hoje. Dino havia afirmado que não havia mais empecilhos para a execução das emendas, desde que cumpridos os critérios técnicos estabelecidos no plano e em decisões do STF.

Na decisão, Flávio Dino destacou "avanços relevantes" na promoção da transparência e da rastreabilidade. O ministro citou a reformulação do Portal da Transparência, a abertura de contas específicas para transferências fundo a fundo de recursos para a área de saúde, a edição de normas do Executivo e a aprovação de uma lei.

Congresso pressionava pela liberação. As emendas parlamentares são recursos que deputados e senadores podem direcionar para execução de políticas, obras e projetos públicos, mas que haviam sido bloqueadas por Dino.

Chancela não libera emendas que desrespeitem parâmetros do STF. Ao homologar acordo, Dino determinou que sejam vetadas a liberação em casos de desrespeito aos parâmetros de transparência do STF ou de recursos suspensos por ordem judicial.

Ressalvas foram mantidas pelos demais ministros da corte. Seguem vetados os envios de verbas de emendas parlamentares nos seguintes casos: