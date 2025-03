SpaceX lança voo de teste do Starship após último acidente

Elon Musk colocará de lado nesta segunda-feira (3) sua faceta de cortador de gasto do Governo Federal americano para voltar a de empresário aeroespacial.

O foguete Starship da SpaceX está programado para outro voo de teste depois que o último teste parte da maior e mais poderosa nave espacial do mundo explodiu em pleno voo sobre o Caribe.

Espera-se que a janela de lançamento seja aberta às 17h30 (20h30 em Brasília) a partir das instalações da SpaceX em Boca Chica, Texas. A empresa transmitirá o oitavo lançamento desse modelo de foguete ao vivo pela Internet.

Com 123 metros de altura, cerca de 30 metros mais alto que a Estátua da Liberdade, o Starship foi projetado para aterrissar novamente. Ela é a estrela do sonho de Musk e da SpaceX de pousar humanos em Marte.

A Nasa está esperando uma versão modificada do foguete para seu programa Artemis, que tem como objetivo levar astronautas de volta à Lua.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) suspendeu os lançamentos da SpaceX depois que seu teste anterior em 16 de janeiro, ainda com o democrata Joe Biden como presidente dos EUA, terminou com o topo de uma nave espacial se desintegrando sobre as Ilhas Turks e Caicos.

Na sexta-feira, a FAA suspendeu a sanção antes de concluir sua investigação sobre o incidente.

Durante a presidência de Biden, Musk acusou a FAA de rigidez ambiental e de segurança contra a SpaceX.

Agora, como um dos conselheiros mais próximos do presidente Donald Trump, ele é visto com desconfiança por ter o poder de exercer influência sobre os órgãos reguladores que supervisionam suas empresas.

A missão, que deve durar pouco mais de uma hora, inclui outra tentativa de aterrissar a parte inferior da Starship usando os braços de amarração da torre de lançamento, um feito que a SpaceX conseguiu duas vezes.

O plano da SpaceX é recuperar também o estágio superior do foguete no futuro, mas por enquanto seu objetivo é pousar essa parte da espaçonave na costa oeste da Austrália.

A SpaceX precisa comprovar que o foguete está apto a voar e é seguro para missões tripuladas a fim de realizar futuras missões espaciais.

A empresa também precisa realizar a complexa missão de reabastecimento no espaço, com outras espaçonaves Starship, para poder fazer viagens de longa distância.

