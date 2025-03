SP: Ex-professor de colégio é condenado a 40 anos por estupro de vulnerável

Do UOL, em São Paulo

Carlos Veiga Filho, ex-professor do tradicional colégio Rio Branco, de São Paulo, foi condenado em júri ocorrido na última sexta-feira a 40 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele estava preso desde junho de 2024.

O que aconteceu

Ex-professor é acusado de abusos em São Paulo e Serra Negra (SP) por mais de 30 anos. Ele foi condenado por estupro de vulnerável contra três adolescentes.

Os casos ocorreram até meados de 2023 em um apartamento e nas dependências do Colégio Libere Vivere, em Serra Negra (SP). Segundo a denúncia, o ex-professor "praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal" contra alunos com menos de 14 anos. O ex-professor também teria fotografado e filmado cenas pornográficas envolvendo as vítimas.

Condenado era professor de História e de teatro em aulas ministradas no contraturno escolar. "O réu ganhou a confiança das vítimas e se ofereceu para submetê-los a terapias holísticas, afirmando ser detentor da capacidade de medir a energia vital dos corpos das vítimas por meio de aferição da frequência dos 'chakras' (...). O réu orientava as vítimas a ficarem nuase realizava uma espécie de ritual, durante o qual as apalpava de maneira lasciva, sob o pretexto de 'sentir a energia que emanava dos corpos delas", diz a sentença obtida pelo UOL.

Carlos Veiga Filho também é investigado por armazenamento de centenas de fotos de crianças e adolescentes nus e em contextos sexuais em um HD externo de um terabyte. O laudo foi obtido com exclusividade pelo UOL e faz parte do processo aberto na cidade de Serra Negra (SP), onde ele dava aulas no Colégio Libere Vivere desde 2014.

O ex-professor foi demitido após as primeiras denúncias. O caso corre em segredo de Justiça. O UOL não localizou a defesa dele.