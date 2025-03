Todas as universidades ficarão obsoletas para o mercado, diz CEO da Inteli

De olho no impacto da tecnologia no mercado de trabalho, Maira Habimorad deixou a sua trajetória de 18 anos na consultoria de recursos humanos Companhia de Talentos para trabalhar com educação.

Após diferentes experiências, ela fez parte da gestão que fundou o que é atualmente o Inteli, um instituto que oferece cursos de graduação e pós-graduação na área de tecnologia com uma metodologia sem disciplinas e baseada em projetos. Questionada no "Divã de CNPJ", do Canal UOL, sobre as universidades que ficarão obsoletas, ela diz que não tem saída: "Em tese, na minha visão, todas".

"É uma falácia de que a universidade ensina a pensar [...] Isso não é verdade há muito tempo, e não é verdade na maioria das universidades". Maira Habimorad

Para Maira, essa falta de preparação para o presente e para um futuro está na forma como o conhecimento chega aos alunos nas universidades, segundo Maira.

Quanto mais distante da formação socioemocional, da formação da capacidade de resolução de problemas, da capacidade de pensamento crítico, mais chance ela tem de se tornar obsoleta. Maira Habimorad

No Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) não existem matérias. Os alunos aprendem a partir de uma metodologia baseada em projetos. "Os alunos não cursam disciplina, eles têm um problema para resolver, um projeto para entregar, e eles aprendem coisas a serviço desse projeto, desses problemas".

O Inteli mantém parceria com diferentes instituições para que os alunos trabalhem em projetos que solucionem desafios reais do mercado de trabalho e das organizações. Uma dessas parcerias é a Faculdade de Medicina da USP.

Essa é a lógica da vida. Quando você tem um problema no seu empreendimento, não tem um livro, um link no Google que vá te ensinar tudo o que você precisa saber para resolver aquele problema. Para a vida real, o conhecimento está desestruturado. Maira Habimorad

O acesso à inovação no ensino superior custa caro. A mensalidade dos cursos (Engenharia de Software, Ciência da Computação, Sistemas de informação, Engenharia de Computação e ADM Tech) que o Inteli oferece é de cerca de 7 mil reais por mês.

Mas, por se tratar de um instituto, o Inteli tem um trabalho filantrópico. Dos cerca de 700 alunos da instituição, metade deles recebe bolsa de estudo que financia a mensalidade e outras necessidades, como moradia, equipamento e alimentação.

Sistema educacional muda pouco porque dá trabalho, diz CEO da Inteli

À frente da faculdade que ensina sem disciplinas, a CEO do Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança), Maira Habimorad, explica que o Ministério da Educação não é um obstáculo para as instituições que propõem novas formas de ensino para manter seus alunos competitivos em meio ao avanço da tecnologia. Maira afirma que o problema está nos recursos e na dedicação necessária para inovar.

O sistema educacional muda pouco não é porque o MEC não deixa. É porque custa caro, dá trabalho, você tem que tomar risco. Inovar dá trabalho. Fazer o que todo mundo já fez é muito mais barato e fácil. Maira Habimorad

Na criação do Inteli, a relação com o MEC foi fundamental para construir os cursos de graduação que a instituição oferece com o método de ensino por projetos. "O ensino é do jeito que ele é muito mais por convenção e custo do que por regulação. Eu sou fã do MEC [...] Tenho zero a reclamar", conta a CEO.

Ao invés de disciplinas, os alunos passam pela trilha de ensino por projetos. O objetivo de cada novo conhecimento que os alunos têm contato é facilitar a resolução dos problemas daquele projeto que eles precisam resolver.

O MEC é muito específico em relação a o que aquele curso vai ensinar (e a gente ensina tudo que o ministério pede). Mas quando o MEC fala de como [vai ser ensinado], além de ser muito amplo, ele incentiva a prática, ele ensina a interdisciplinaridade. As pessoas não fazem porque é difícil. Maira Habimorad

Divã de CNPJ no UOL

O videocast "Divã de CNPJ", apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL, tem episódio novo toda segunda no YouTube e nas plataformas de áudio. Na TV, os episódios vão ar às quintas-feiras, às 20h. Assista ao programa completo com Maira Habimorad, da Inteli: